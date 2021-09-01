105天暑假結束　桃警開學日增派人力加強護童專案

▲八德警分局執行護童專案勤務。（圖／八德警分局提供）

記者沈繼昌、楊熾興／桃園報導

因為疫情，全國中小學提早放了長達105天、被喻為史上最長的暑假，今(1)日開學日結束了！桃園市各警分局一早，規劃執行「護童專案」勤務，除增派警力協助學校面臨防疫新措施挑戰，執勤員警也協助各校導護老師及志工維護學童安全，提高見警率、讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，讓學童上課安心、家長放心！

▲桃園警分局執行護童專案勤務。（圖／桃園警分局提供）

平鎮警分局分局長黃富村表示，該局執行「護童專案」勤務，平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，面對新的防疫措施，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行不足之處，確保學童及每位用路人的安全。

▲中壢警分局執行護童專案勤務。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長陳百祿表示，中壢區國中、國小計有33所，每日7時30分前是家長接送學童到校上課的「熱點時段」，平日即責請各派出所編排員警、義交或志工配合校方加強學校周邊交通疏導，以及取締周邊違規停車，另警方也針對汽(機)車不禮讓行人部分加強取締違規，讓每一位學生都能平安上下學。

▲大溪警分局執行護童專案勤務。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局考量開學第一天，疫情尚未弭平，校方為落實防疫政策，勢必將實施相關防疫措施，因此派警力在轄內各中小學的學校門口及周邊疏導交通，避免造成學校週邊交通雍塞。

▲平鎮警分局執行護童專案勤務。（圖／平鎮警分局提供）

龜山警分局長蕭欽杰則要求各派出所與轄區各級學校成立聯繫窗口，在國中小學開學日，上學尖峰時段執行交通疏導勤務作為，必要時以交通錐、連桿輔助佈設以利管制，以確保學童上學安全。

▲龜山警分局執行護童專案勤務。（圖／龜山警分局提供）



八德分局長林樹國表示，配合「護童勤務」，五個派出所期前規劃，於轄內各中、小學的校門口及週邊道路實施交通疏導勤務，協助老師及家長維護學生入校安全，藉由增加見警率，維護學童上下學安全。

桃園警分局與交通警察大隊、婦幼警察隊則鎖定轄內學校，今天一早晨開始執行「護童專案勤務」，關心校園周遭交通狀況，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作，共出動39名警力、20名義交，配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導。

▲花蓮遠雄悅來大飯店住宿券5880元！享受設施還能爽玩海洋公園