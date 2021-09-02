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議員質疑購物節成效「膨風」　台中市府提中經院數據反擊

▲▼台中購物節倒數2周，消費登錄金額已破50億。（圖／台中市政府提供）

▲中經院證實台中購物節帶動經濟發展。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市周永鴻議員日前在議會質詢，市府去年舉辦台中購物節宣稱效益驚人，1元消費可創造223元效益，消費登錄金額90億元，消費種類「土地」、「其他」卻都列入，有「膨風灌水」之嫌。對此，市府回應經委託中經院研究，確定能有效帶動台中在地經濟。

經發局長張峯源表示，據中經院研究結果，購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約90.14億元、GDP創造效果平均約33.52億元、就業支持及創造效果年均約4,702人次；購物節對臺中在地就業支持及效果顯著，占全國總效果73％、經濟產值效果51％、GDP創造效果39％，每創造1元的消費，可帶動總體經濟產值達1.75到2.46元；而創造的經濟效益，有近51%發生於台中在地，確實有效發揮促進在地經濟效果。

▲台中經發局長張峯源。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中經發局長張峯源。（圖／記者游瓊華攝）

對於議員質疑消費83.2億登錄中，「綜合」項目佔9.5億，「其他」項目佔過半的44.7億之部分，在去年購物節登錄金額中，由店家自行登錄主要商品共分12大類別，包括食品、服飾/配件、美妝類、3C家電、生活/居家、運動休閒、車輛、旅宿、餐飲、房地產、綜合類及其他類。

張峯源解釋，「綜合類」是包含超商、超市、以及購物中心等店家所進行的消費，屬於「零售業」行業範疇；而佔金額大宗的「其他類別」消費，則是歸類未登錄說明所屬消費類別之店家，但無論何種消費類別，購物節對於台灣總體經濟以及台中在地經濟皆能帶來正面助益，更間接地帶動上下游生產鏈的相關廠商取得訂單。

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