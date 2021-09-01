酒客喝嗨「梅花座變肩並肩」　民眾拍照熱炒店衰被開罰3000

▲酒客喝嗨無距離遭檢舉拍照，熱炒店衰被開罰3000元。（圖／業者提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩全國降為二級警戒，各餐廳陸續開放內用，卻傳出不少違規裁罰事件。台中市議員黃健豪就透露，位在北屯區的熱炒店有消費者酒酣耳熱後，無視店家梅花座需求，並肩坐在一起用餐聊天，遭人拍照檢舉，店家衰被開罰3000元行政罰鍰，違反防疫規定的是顧客，但每次被檢舉裁罰，店家都遭殃，店家要做生意還要當稽查員，真的吃不消。

黃健豪建議，如果餐廳遵守防疫規定，消費者違規，就該罰顧客就好。市長盧秀燕表示，台中市餐廳內用須依照中央及台中市指引，保持社交距離或隔板，但不能共鍋，目前維持警戒，有違反任何規定，要看違規是哪一方來裁定。

▲酒客喝嗨無距離遭檢舉拍照，熱炒店衰被開罰3000元。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）



此外，盧秀燕也提到，降為二級以來，從7月27日至今查590家商家，有8件違反規定，依傳染病防治法裁處，商家沒有戴口罩3件 ，沒有安排梅花座安排1件，有4件是群聚。

法制局長李善植表示，依中央規定場所及入場民眾都要遵守防疫措施，進入餐廳民眾都要遵守防疫規範，店家要設隔板及梅花座，但若消費者不遵守，視實際違反規定的行為人做相關裁處。