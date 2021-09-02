魏瑞廷結合地方新銳藝術家　發行全球農業領域首枚NFT

▲台東青農魏瑞廷攜手陶藝家曾子嘉、插畫家吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤《區塊鏈走進農田》與《區塊鏈與農田結合》，插畫《神之米之晨與夜》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東青農魏瑞廷繼2018年將農業導入區塊鏈科技、成為全球第1位成功產出區塊鏈食品溯源履歷的農夫後，這又再攜手2位新銳藝術家陶藝家曾子嘉、插畫家吳豐君，跨界創作推出陶藝燭盤《區塊鏈走進農田》與《區塊鏈與農田結合》，插畫《神之米之晨與夜》，並在奧丁丁集團執行長王俊凱的支持協助下，將作品推向放眼全球市場以娛樂、創作IP（Intellectual Property，智慧財產權）為主的奧丁丁NFT交易平台，讓每位創作者的理念透過這個平台成功交易賣出，每件作品都是限量不可取代，杜絕剽竊創作者的智慧財產權。

魏瑞廷表示，這次特別邀請2位新銳藝術家跨界創作，期望透過不同形式與質材詮釋池上禾穀坊神之米的多元面貌，透過NFT的關注度，幫助年輕藝術家創造曝光與建立新銷售管道。此外，這次所發行的農業NFT，在全球市場算是首創，希望這個創新嘗試，讓傳統農業能朝多元化發展邁進，詮釋「農業不只是農業」，在創新思維的引領下，應該是還有更多的無限可能。

▲插畫家吳豐君的《神之米之晨與夜》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陶藝家曾子嘉透過創意雕塑，呈現魏瑞廷將台灣稻米外銷至全球的意象，推出陶藝品《區塊鏈走進農田》、《區塊鏈與農田結合》雙作品，各限量1件，以蠟燭盤象徵台灣土地，以刻上金黃稻米的屋型燈罩，象徵區塊鏈與夢想交織的網，透過燭火的映照，寓含神之米與台灣農業銷至全球的藍圖，進而點亮世界。

擅長科技虛擬風格畫作的阿美族插畫家吳豐君，此次與魏瑞廷合作，透過電繪將池上神之米金黃稻浪、農藝師魏瑞廷、區塊鏈、IoT氣象站、田間生態等元素彙集於《神之米的晨與夜》畫作中，清楚呈現傳統農業與現代科技間結合是不衝突的，在現實中魏瑞廷確實透過區塊鏈科技替傳統農業找到新的發展契機。

最後魏瑞廷感性的說，返鄉多年致力推廣地方農業，因此不斷嘗試與加入全新元素與家鄉農業結合，期望透過多元發展，使地方產業轉型，青年願意回鄉，讓地方真正獲得創生。此次與兩位在地新銳藝術家的跨界合作，希望能幫助他們創作之路更順遂，讓更多人認識他們，透過藝術作品將地方之美傳遞給大家。

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▲陶藝家曾子嘉製作的陶藝燭盤《區塊鏈走進農田》與《區塊鏈與農田結合》。（圖／記者楊漢聲翻攝）