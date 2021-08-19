新客群現蹤！佳士得新客戶有73%NFT註冊者　多項PFP NFT待競標

文／城市美學新態度

近來，在 Jay-Z 等名人的帶動下，掀起了一股在 Twitter 等社交媒體平台上販售個人資料圖像（ PFP NFT ）的新浪潮。

佳士得香港（簡稱：佳士得）將在 9 月 17 日至 28 日於名為「With No Time Like Present」的拍賣會中，買家將能競標到各種系列、不同類型的 PFP NFT，例如：CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club（BAYC）和 Meebits 等。

▲YUGA LABS (ESt. 2021) BORED APE YACHT CLUB #8746COURTESY CHRISTIE’S

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PFP NFT 各種系列，紛紛加入市場

其中 CryptoPunks 是 1 萬個像素化面孔的集合，包括：人類、殭屍、猿和外星人；Meebits 則是 CryptoPunks 的開發者 LarvaLabs 推出的後續產品，正巧這次佳士得拍賣也將推出一款特別稀有、描繪一個穿著黑色西裝的頭骨的 Meebit。

目前 CryptoPunks 已打入了主流藝術市場，Bored Apes 和 Meebits 的追隨者則有限，買家以加密業內的人士為主。而 Bored Ape NFT 仍具有獨一無二之處，它是由 Yugo Labs 設計的算法創建，融合並記錄了配飾、毛皮、顏色、光澤等特徵與細節...

▲Larva Labs，Meebit #6337，2021COURTESY CHRISTIE’S



圖文來源：Artnews

（完整文章請看城市美學新態度）

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