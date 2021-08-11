怪風吹歪熱氣球卡樹燒出大洞！台東11年來首見　飛行員落地驚逃

▲一陣怪風吹來熱汽球遭吹偏卡住燃燒。（圖／民眾提供）

記者楊漢聲／台東報導

受疫情影響，幾經波折下台灣熱氣球嘉年華9日才終於在池上鄉牧野度假村順利舉行，未料活動才進行到第2天，10日下午場繫留活動竟出現火燒熱氣球意外，熱氣球繫留起球升空時，突然吹來一陣怪風，將球吹歪到一旁樹叢，現場還明顯可見黑煙，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，熱氣球是防火布沒有延燒而自行就滅了，已提報民航局。

這也是台東舉辦熱氣球11年來首見！熱氣球被燒出破洞，有熱氣球迷將出意外的熱氣球拍下貼在書臉，引起網友議論，據了解，在熱氣球準備升空時，突然有一陣怪風將天際航空的熱氣球吹向附近樹叢，所幸，熱氣球籃僅飛行員獨自操作，雖然熱氣球被燒出一個大洞，但在熱氣球員妥善處理下，安全落地無人員傷亡。

▲一陣怪風吹來熱汽球遭吹偏卡住燃燒。（圖／民眾提供）

臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival臉書專頁也貼出，突然來了一陣怪風，10日下午場繫留體驗因風勢突然變大臨時更改為噴火體驗，希望讓有預約繫留體驗的朋友們不會空手而回，雖然在嘗試立球試飛行時，發生了一點小插曲，幸而飛行員訓練有素，最後虛驚一場！謝謝辛苦的飛行員及地勤盡力的協助熱氣球立球。

余明勳對此則表示，所有過程都已經按照正常程序通報民航局，因為無人員受傷，所以不算飛安事件而是器械上臨時狀況，至於受損的熱氣球是否能夠在使用，要待評估後才能知道，另外，所有乘客都會進行投保，藉此來保障遊客權益。



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▲一陣怪風吹來熱汽球遭吹偏卡住燃燒。（圖／民眾提供）