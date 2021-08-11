11年首見！台東熱氣球變火燒球　縣府：器械出狀況不算飛安事件

▲熱氣球被一陣怪風吹歪，燒出一個洞。（圖／民眾提供）

記者楊漢聲／台東報導

受疫情影響，幾經波折下台灣熱氣球嘉年華9日才終於在池上鄉牧野度假村順利舉行，未料活動才進行到第2天，在10日下午場繫留活動竟出現火燒熱氣球突發意外，熱氣球繫留起球升空時，突然吹出一陣怪風，將球吹歪到一旁樹叢，熱氣球還被燒出個大洞，幸無人員傷亡。

11年來台東首見！熱氣球被燒出破洞，有熱氣球迷將出意外的熱氣球拍下貼在書臉，引起網友議論，據了解，在熱氣球準備升空時，突然有一陣怪風將天際航空的熱氣球吹向附近樹叢，所幸，熱氣球籃僅飛行員獨自操作，雖然熱氣球被燒出一個大洞，但在飛行員妥善處理下，安全落地無人員傷亡。

台東縣政府交通及觀光處長余明勳表示，所有過程都已經按照正常程序通報民航局，因為無人員受傷，所以不算飛安事件而是器械上臨時狀況，至於受損的熱氣球是否能夠在使用，要待評估後才能知道，另外，所有乘客都會進行投保，藉此來保障遊客權益。

雖然並無人員傷亡，但傳出民航局想先暫停施放熱氣球活動，會與負責活動的天際航空視訊會議了解詳情，再進行最後確認。

台東縣政府交通及觀光發展處副處長王國政表示，並未收到來自民航局的任何通知，熱氣球活動仍是一如往常，目前天際航空正在和民航局視訊會議，縣府方面未受邀參加，至於是否停辦，要等民航局與航空公司會議後才能得知。



►Her今天推出「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露





►二手票券豐富你的生活

