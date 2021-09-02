幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

首批BNT疫苗93.2萬劑今（2日）抵達桃園國際機場，鴻海創辦人郭台銘目前仍在隔離，並未現身對此發表看法，但一名協助參與協調的人士透露，BNT能提前到貨，在於郭董對9月開學後學生防疫的憂心，而一直以來都相當重視年輕人的他，其實更欣慰的是，總統蔡英文能跟進「0到6歲國家養」的政策，解決嚴峻的少子化問題。

指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬與慈濟代表今上午共同接機，迎接我國首批到貨的BNT疫苗。根據指揮中心規劃，首批BNT將開放18至22歲民眾施打，據統計約有100萬人符合資格。

據悉，台積電與鴻海在7月12日正式完成捐贈1千萬劑BNT後，當初與對方磋商的到貨時間約在9月中下旬，而依照國際臨床試驗的標準，可供12歲至18歲可以施打的只有BNT，若BNT在9月下旬到貨，經過封緘檢驗，勢必得到拖到10月之後才有辦法施打。

因此，郭台銘在8月初親自前往歐洲與BNT高層見面，除了確保9月疫苗一定能抵達之外，也密切關注一批國際流通的現貨，也就是今天趕在中小學開學到貨的93.2萬BNT疫苗。

所以郭台銘旗下的永齡基金會與台積電協調，雙方便推派台積電出面與指揮中心溝通。

為何推派台積電作為代表，一名協助參與協調的人士坦言，郭台銘在一開始爭取BNT的過程就是「在商言商」，只要是原廠疫苗就接受，從未料到會牽扯出這麼多政治爭議，更訝異自己掏腰包貢獻國家，還會引來綠營人士不斷攻擊，因此決定由台積電出面爭議較小。

該人士強調，郭台銘早在去年底美國總統拜登接種疫苗後，就持續關心台灣疫苗採購，而台灣疫情自5月大爆發後，讓他更加憂心，而他在鎖定國際現貨後，指揮中心也迅速答應，讓他心中放下一塊大石頭。

不過，該名人士透露，一直以來都很重視年輕人的郭台銘，更欣慰的是總統蔡英文能跟進他「0到6歲國家養」的相關政策，解決嚴峻的少子化問題。

美國中央情報局（CIA）今年發布報告，指台灣將是2021年全球生育率最低的國家，郭台銘在2019年角逐國民黨總統初選率先提出此政策後，當時蔡英文曾質疑這會是「財政不可承受的負荷」，今也正式拋出「0到6歲國家一起養」政策。

郭台銘也把不能實施的「總統級」政見運用在鴻海，鴻海自2020年開始實施「0到6歲公司養」政策，包括生育與交通補助，每生育1胎總計補助130.5萬元，已有1210位員工領取，總發放補助金額為1.76億。

已進入退休年齡的郭台銘，仍時時刻刻憂心台灣的發展，郭台銘近期又拋出2022年要為台灣保留3千萬劑BNT計畫，身邊幕僚苦笑，「這雖然對台灣只有好處沒有壞處，但因為是郭台銘提出的，恐又得面臨有心人士的攻擊。」

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