詭！彰化這路段鬼月4車接連墜谷　地方盛傳「抓交替」

▲彰化市台鳳里機車墜谷。（圖／劉寶存提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市台鳳里一心南街路寬3米，道路蜿蜒，是往來台中及台74線東外環的產業道路，一到上下班車流量大，反光標誌被撞飛至少有10支以上，這個月發生至少4起機車騎士墜谷意外，里長劉寶存說，沒有設圍籬還是屏障真的很危險，地方人士紛紛傳言，這難不成是農曆7月好兄弟在「抓交替了」。

▲警示標誌被撞歪。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

劉寶存今天與市長林世賢及代表林明賢等人前往現場會勘，劉寶存說，這條道路是南來北往的主要道路之一，路狹會車不易，上下坡度約45度，因此只要行經到一心南街便有一股離心力，很容易被拋離道路往外摔出。

▲彰化市台鳳里長劉寶存書與市長林世賢等人會勘。

有民眾說，看到好多次，都是汽車轉彎幾乎都會吃對向車道，不然就是很靠車道走，要閃避上山運動的人潮就會有閃神，機車沒注意就掉下山谷。

劉寶存指出，一旁是山谷種滿果樹，此處原來設有反光標誌，卻經常被撞壞，變成一個缺口，騎士行經到此處，很容易連人帶車滾入山谷中，以往每月平均至少會有一起機車墜谷意外，但很奇怪的是，這個月經通報得知的就已經有4起。

市長林世賢表示，經過勘察這條產業道路的確有需要盡快改善，會先架設示警，接下來在道路兩端設警示牌，並增設反光標誌及護欄，也呼籲用路人行經該處時要注意行車安全。

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