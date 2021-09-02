加碼振興宜蘭瘋了！食宿遊購5折+4人房送千元抵用券　抽百萬名車

▲▼搶五倍券商機，宜縣府祭出抽百萬名車加碼振興觀光等方案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

目前疫情趨緩，中央政府為振興經濟，預計於10月發放振興五倍券，宜縣府與縣內觀光產業研議後，預計配合五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」五項加碼振興觀光方案，包含「消費滿額抽百萬名車」、「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」，期待吸引遊客前來宜蘭旅遊，刺激消費，發揮加乘效益。

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宜縣府將與在地合法旅宿業者合作，遊客只要持五倍券於宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1,000元（雙人房500元、四人房1,000元），可至縣內配合之觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃 ...等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

另將整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃 ...等店家，配合五倍券推出組合優惠，最低5折起。

也預計規劃串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃 ...等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動。

宜蘭工旅處表示，團體旅客到宜蘭指定地點包含轄內之合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證之休閒農場、夜市、原鄉（大同鄉、南澳鄉）轄內之住宿、DIY體驗、原鄉餐食等至少2項進行2天1夜行程，將補助旅行社每人500元。而遊客於宜縣消費，縣轄風景區如武荖坑、生態綠舟提供門票優惠。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭的觀光旅遊主要仍以國旅為主，將搭配中央五倍券加碼推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等五項振興觀光方案，鼓勵民眾到宜蘭消費，藉此提振宜蘭觀光旅遊產業，提升宜蘭留宿人次並帶動縣內觀光產業經濟發展。

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