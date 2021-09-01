三張圖秒懂北市「熊好券五大優惠」　店家申請六步驟一次看

▲北市熊好券。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

中央預計10月推出五倍券振興經濟，北市府今（1）日宣布加碼活動，將透過台北通推出五款「台北熊好券」，店家也可以線上申請成為活動店家，一起拚經濟。

北市府宣布將推出台北熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

《東森新媒體ETtoday》為您整理以下重點，帶您您一次瞭解如何使用熊好券，以及店家要如何申請。

我是民眾

Q1.怎麼抽？

加入台北通會員，取得抽獎資格





Q2.怎麼登記？

1.先到台北通平台登錄

2.排選優先順序

3.進行抽先

4.赴合作店家，即掃即用

Q3.有哪些優惠？

熊好動；面額100元，可用於公有委外、民營運動場館。

熊好住；面額1000元，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。

熊好呷；面額100元，藝文相關產業可使用。

熊好買；面額100元，可到零售、餐飲相關店家使用。

熊好看；面額100元，可用於各市集、市場、夜市、地下街。

我是店家

Q.如何申請？

自9月8日起至12月31日截止登記，可至台北熊好券店家專區填寫參加成為活動店家登記。

店家申請六步驟：

步驟一、準備4項文件

1.登記負責人身分證

2.公司戶銀行帳本

3.店家LOGO

4.店家介紹、優惠加碼

步驟二、上網登錄

上網登錄https://id.taipei/tpcd/event/stimulus-voucher-store-2021

步驟三、店家登錄

輸入店家統一編號、手機號碼、驗證碼；若無法驗證成功，可撥打1999專線。

步驟四、填寫店家資訊

輸入負責人、統一編號、聯絡人、手機號碼、電子郵件、銀行帳號

步驟五、上傳店家優惠方案

步驟六、申請完成

申請審核預計需要2-5個工作天，將以簡訊通知申請結果，店家可於線上登入查詢審核狀態