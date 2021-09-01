三張圖秒懂北市「熊好券五大優惠」　店家申請六步驟一次看

▲北市熊好券。（圖／北市府提供）
記者蔡文鈴／綜合報導
中央預計10月推出五倍券振興經濟，北市府今（1）日宣布加碼活動，將透過台北通推出五款「台北熊好券」，店家也可以線上申請成為活動店家，一起拚經濟。
北市府宣布將推出台北熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。
《東森新媒體ETtoday》為您整理以下重點，帶您您一次瞭解如何使用熊好券，以及店家要如何申請。
我是民眾
Q1.怎麼抽？
加入台北通會員，取得抽獎資格
Q2.怎麼登記？
1.先到台北通平台登錄
2.排選優先順序
3.進行抽先
4.赴合作店家，即掃即用
Q3.有哪些優惠？
熊好動；面額100元，可用於公有委外、民營運動場館。
熊好住；面額1000元，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。
熊好呷；面額100元，藝文相關產業可使用。
熊好買；面額100元，可到零售、餐飲相關店家使用。
熊好看；面額100元，可用於各市集、市場、夜市、地下街。
我是店家
Q.如何申請？
自9月8日起至12月31日截止登記，可至台北熊好券店家專區填寫參加成為活動店家登記。
店家申請六步驟：
步驟一、準備4項文件
1.登記負責人身分證
2.公司戶銀行帳本
3.店家LOGO
4.店家介紹、優惠加碼
步驟二、上網登錄
上網登錄https://id.taipei/tpcd/event/stimulus-voucher-store-2021
步驟三、店家登錄
輸入店家統一編號、手機號碼、驗證碼；若無法驗證成功，可撥打1999專線。
步驟四、填寫店家資訊
輸入負責人、統一編號、聯絡人、手機號碼、電子郵件、銀行帳號
步驟五、上傳店家優惠方案
步驟六、申請完成
申請審核預計需要2-5個工作天，將以簡訊通知申請結果，店家可於線上登入查詢審核狀態
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