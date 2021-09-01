　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藍軍要求黃偉哲加碼五倍券　市府：已著手研擬加碼方案！

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南五倍券的加碼何在？市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，既然拒絕國民黨團跟銀行談轉發五倍券5千元現金提議，就應提出吸引大眾的加碼方案，眼見其他縣市五倍券加碼活動蓄勢待發，台南市加碼無法雨露均霑，比彰化、南投、嘉義市還差，這種加碼方案如何刺激消費振興台南的經濟？

洪玉鳳指出，台南市自詡為友善城市，居住在這的市民卻不覺得幸福，五倍券中秋過後要開始登記，全國各縣市包括金門馬祖都在加碼還發現金，一比之下，台南市民很哀怨，國民黨團曾召開記者會要求黃偉哲市長洽商銀行，將五倍券轉發5千元現金，市府沒做，仍沿襲去年三倍券模式抽獎，送房子也只有一人得，為何不能讓大家都有小確幸，就算觀光客遊府城，國華街沒公廁，台南市府真的要加油。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰也說，台南市是直轄市，嘉義市不是，卻宣布加碼兩千元，台南真的被比下去了，台南身為直轄市財稅比嘉義市豐盈太多，卻不加碼這樣如何振興台南經濟，五倍券不找零只好到大賣場百貨公司而已，小攤販或夜市很難享受到五倍券的福利，地方鄉親的心聲就是，不要大財團吃的到，小攤販吃不到，請市府聆聽民意。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞表示，身為六都市長之一黃偉哲應為民謀福，國民黨團提議將五倍券直接換現金為何拒絕？台南市每次做法都要麻煩企業家，請他們捐房子和汽車，就算抽獎也只有少數人中獎，大家都希望在這波疫情得到慰藉，市府不應拒絕發5千元現金的提議。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝則提出緊急提案，希望台南市能將警消六年條款鬆綁，他說超過50位議員都連署，主要是六年條款不符合人道需要修正，不少優秀考績好的警官時間到就要調離現職，可是這些警官部分礙於孩子還太小或父母健康不佳等家庭因素，希望留任都無法留任，請黃偉哲市長能聆聽警界心聲，讓優秀警官能延任。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝也附和的說，六年條款對優秀警官限制真的很大，真為他們叫屈，她建議交通分隊專責部分不受六年條款限制，台南市就有小隊長規劃出點線面真的減少交通事故，這樣的人才不應受六年條款限制。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，南區黃金海岸船屋從1993年起至今花費超過6億多元開發，台南市府觀光旅遊局和文化局卻不想方設法帶動此地觀光人潮，連辦個國際音樂會寧願去動物園都不去黃金海岸船屋，對得起南區的鄉親嗎？既然國際音樂節9月底才要登場，活動一直到11月，請觀光旅遊局跟文化局溝通，今年就在黃金海岸加碼一場。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，國內新冠疫情爆發至今，好多活動場地都不對外開放，但如今慢慢開放，但麻豆國小棒球場在學校旁邊，是獨立空間卻無法開放，好多鄉親說3個月都無法跑跳健康狀態都往下滑，請市府教育局重新考量。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1日生日在議場接受議員同事祝福的李中岑議員也說，永康鄉親跟她反映，大橋國中要增設附小，但規劃中的操場設計卻沿用2百公尺的舊制，只有6個跑道根本不敷使用，希望教育局能除新考量將兩百公尺的跑道，改為現在學校普遍使用的三百公尺跑道，不要讓小朋友上體育課全擠在一起，無法盡情跑跳。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅則幫家人共餐被開罰的市民緩頰，她說台南市執行家人共餐加強版執行的太嚴格，導致家人共餐沒隔板卻被檢舉開罰，請衛生局給這些遭罰的市民申訴機會，不要為難他們。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福表示，台南市府在漁光島舉辦活動真的帶動地方觀光，但遊客湧入到海灘戲水，卻苦無洗手間，多次反映都沒用，戲水玩沙也缺乏簡易的清洗設施，真要讓遊客流連，請市府儘快裝設相關設施。

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕也說，黃金海岸自行車道至今都是漂流木，海灘上更是一堆，黃金海岸方舟附近也都是一堆垃圾，黃金海岸花這麼多錢整建卻跟垃圾畫為等號，讓人嘆息。

台南市政府回應指出，依據行政院主計總處統計資料顯示，台南市疫情期間市民儲蓄率增加而消費支出降低，若發放現金，許多市民恐會將其儲蓄而不用於消費，不利於經濟之振興，且普發現金5000元或以五倍券向銀行質押借款換發現金，其價值93億餘元仍會計入市府債務金額，且需額外負擔手續費約2.8億元，或需要犧牲地方建設，對於台南市發展及市民福祉均有重大影響，且五倍券由市府統一向市民收回並發放現金，並不符合中央發放五倍券振興經濟之政策目標。為使振興五倍券發揮最大振興地方經濟效應，南市府已著手研議配合推動加碼方案。

經濟發展局則表示，因應行政院於10月份發行振興券，台南市政府每年辦理的台南購物節也提前8月23日開跑，並規劃推出「台南振興有夠讚 食宿遊購行」，整合各局處及轄內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者推出優惠方案，鼓勵市民朋友將五倍券留在台南消費，更歡迎全國民眾到台南旅遊，消費滿百即可憑發票上網登錄，將有機會房子、Lexus油電汽車及宏佳騰智慧電車等大獎帶回家。台南市政府今年規劃的奬品也較去年更加升級，奬品總值超過千萬元。後續也會配合節慶及結合百貨、賣場、商圈辦理各項主題行銷活動，吸引國內消費者至台南市觀光消費，帶動地方商機。

有關蔡育輝議員提案，希望台南市能將警官六年條款鬆綁一事。警察局回應，為落實警察人事條例立法精神及貫徹任期遷調規定，並避免主管及有管轄區域人員因久任致生風紀案件，目前正研議職期調任調整原則，使員警工作及家庭能兩相兼顧，議員關心的部分，會列入考量參考。

有關尤榮智議員關心麻豆國小運動場域開放問題。教育局表示，依衛福部8月24日第二級疫情警戒標準及防疫措施規定，校園僅能開放室外操場；經瞭解該場域為學校校內之網球場，因此目前依中央指引規定暫不開放，由於二級警戒至9月6日止，中央將再發布規範，屆時亦將評估各校實際運動場域是否能和教學區域區隔，再行滾動檢討研議開放之可行性。

李中岑議員提及大橋國中設置操場300公尺跑道之可行性一事。教育局回應，針對該地區未來學齡人口增加，已評估增設班級數，校舍基地將重新配置，未來亦將操場擴建問題納入校舍整體規劃設計，向中央爭取經費補助。

曾培雅議員關心日前有民眾一家人在餐廳共餐被開罰，防疫執法太嚴格。衛生局回應，市府有公告於餐飲場所舉行家庭型態聚餐時，仍應遵循餐飲業防疫管理措施，梅花座且隔板，惟考量不同年齡皆可能有照顧、餵食需求，已於8月20日公告，如同桌者同住且需照顧餵食需求之小孩或家人，可不須梅花座及隔板，呼籲餐飲業者及市民落實防疫規定，守護得來不易的防疫成果。

有關盧崑福議員關心漁光島目前無戲水玩沙的清洗設施一事。安平區公所表示，已於2021年5月10日完成臨時淋浴設施3間，於平日期間供遊客使用，另外，文化局於漁光島辦理「漁光島藝術節」時，皆會另外設置臨時流廁，以因應參加活動旅客之需要。

針對蔡淑惠議員建議國際音樂節於黃金海岸方舟增辦場次，文化局指出，市長以高度善意回應，當場允諾指示文化局於活動期間在黃金海岸增辦一場演出。

「極簡風小家電」

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
快訊／基隆驚傳1人遭刀刺穿！血液狂流…無生命跡象送醫
「麟洋版金牌台啤」有譜了！台酒曝上市時間點
開學日「小孩沒打疫苗」車上大吵　他火大當街跳車
5隻幼鼠尾巴詭異交纏！恐怖「鼠王」現象曝　專家看傻
快訊／40歲空軍少校體測突倒地亡　衛生局曝死因
18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！「不滿遭碎念」刀刀致命
北市「熊好券五大優惠」　如何抽獎三張圖秒懂
媽媽帶9歲兒上課突「昏迷騎樓」　醫曝可怕下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

預算用在刀口上！桃園2022年度總預算　社福支出設排富條款

桃園美女議員+播客主　用公益關懷慶祝記者節

同學好久不見！開學日彰投地區國中小缺席率不及1%

台南藍軍要求黃偉哲加碼五倍券　市府：已著手研擬加碼方案！

桃園市政會議通過2022年度總預算　全力推動城市基礎建設轉型

開學日南警校園交管護童專案　交通局力推大專院校公車進校園

開學了！　黃偉哲到忠義國小檢視校園防疫情形讓學生安心

不再只是加油或加電！桃園培力訓練交流推動氫能源

台南重陽敬老禮金不排富　明年弱勢長者再加碼至2000元

台南疫清65天+0　黃偉哲：開學日護童防疫一起來！

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

預算用在刀口上！桃園2022年度總預算　社福支出設排富條款

桃園美女議員+播客主　用公益關懷慶祝記者節

同學好久不見！開學日彰投地區國中小缺席率不及1%

台南藍軍要求黃偉哲加碼五倍券　市府：已著手研擬加碼方案！

桃園市政會議通過2022年度總預算　全力推動城市基礎建設轉型

開學日南警校園交管護童專案　交通局力推大專院校公車進校園

開學了！　黃偉哲到忠義國小檢視校園防疫情形讓學生安心

不再只是加油或加電！桃園培力訓練交流推動氫能源

台南重陽敬老禮金不排富　明年弱勢長者再加碼至2000元

台南疫清65天+0　黃偉哲：開學日護童防疫一起來！

抗生素疑混藥！永信：該批號產品已自主回收　不影響市場供貨

米蘭達差1個出局數無安打比賽　投出韓職首場完封勝

「整個城市都是他們的辦公室」　蔣萬安：記者捍衛第四權令人敬佩

《大學生》莫莉想當台灣黑寡婦：床戲、零片酬都可以！

郭子乾快60歲才當上男主角　現場「威嚴感太強」逼哭年輕女星

快訊／基隆驚傳1人遭刀刺穿！鮮血狂流…無生命跡象送醫

蘇智傑好猛　狂威不滿初登板表現：這不是我的實力

麟洋版的金牌台啤有共識！台酒：最快11月底上市

帕奧日本桌球女將可愛外表爆紅！　堅持「化妝上場」背後有原因

《步步驚心》女星為新片落髮　翻溫柔形象化身強悍司機

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

地方熱門新聞

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

熊女警戒群聚罰6萬元拒繳

快訊／新竹婦疑確診　百人排隊快篩

台南安平警清樓再查「一樓一鳳」

嘉義大學應屆師資生通過率　遠高於全國平均通過率

移除小花蔓澤蘭　收購無上限！每公斤5元

新北9／1起多項交通措施上路

快訊／新竹嬤車禍送醫PCR陽性　緊急快篩196人

台南校園防疫不馬虎

高雄驚見《海底總動員》車手集團

防梨山蜜蘋果遭竊　和平警護童也護農

台中港菲船員隔離完確診　同船PCR出爐

金山警啟動「護童勤務」　分局長親上陣守護

瑞芳警啟動「護童勤務」　維護校園安全

更多熱門

相關新聞

黃偉哲到忠義國小檢視校園防疫

黃偉哲到忠義國小檢視校園防疫

9月1日是全國中小學的開學日，台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園門禁管制、實聯制、學生入校體溫量測及防疫物資整備等防疫措施推動情形，黃偉哲除了跟師生道早安外，更強調要讓校園維持安全、乾淨，讓學生能安心的開學。

台南重陽敬老禮金不排富

台南重陽敬老禮金不排富

五倍券有助於推升今年GDP達到6%　龔明鑫：有期待！

五倍券有助於推升今年GDP達到6%　龔明鑫：有期待！

「熊好券」振興要搭台北通　柯文哲：政府要利用危機推動數位轉型

「熊好券」振興要搭台北通　柯文哲：政府要利用危機推動數位轉型

黃偉哲：開學日護童防疫一起來！

黃偉哲：開學日護童防疫一起來！

關鍵字：

台南藍軍黃偉哲加碼五倍券

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面