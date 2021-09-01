台南藍軍要求黃偉哲加碼五倍券　市府：已著手研擬加碼方案！

▲台南市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，提出吸引大眾的加碼方案，刺激消費振興台南的經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南五倍券的加碼何在？市議會國民黨團要求黃偉哲市長輸人不輸陣，既然拒絕國民黨團跟銀行談轉發五倍券5千元現金提議，就應提出吸引大眾的加碼方案，眼見其他縣市五倍券加碼活動蓄勢待發，台南市加碼無法雨露均霑，比彰化、南投、嘉義市還差，這種加碼方案如何刺激消費振興台南的經濟？

洪玉鳳指出，台南市自詡為友善城市，居住在這的市民卻不覺得幸福，五倍券中秋過後要開始登記，全國各縣市包括金門馬祖都在加碼還發現金，一比之下，台南市民很哀怨，國民黨團曾召開記者會要求黃偉哲市長洽商銀行，將五倍券轉發5千元現金，市府沒做，仍沿襲去年三倍券模式抽獎，送房子也只有一人得，為何不能讓大家都有小確幸，就算觀光客遊府城，國華街沒公廁，台南市府真的要加油。

方一峰也說，台南市是直轄市，嘉義市不是，卻宣布加碼兩千元，台南真的被比下去了，台南身為直轄市財稅比嘉義市豐盈太多，卻不加碼這樣如何振興台南經濟，五倍券不找零只好到大賣場百貨公司而已，小攤販或夜市很難享受到五倍券的福利，地方鄉親的心聲就是，不要大財團吃的到，小攤販吃不到，請市府聆聽民意。

王家貞表示，身為六都市長之一黃偉哲應為民謀福，國民黨團提議將五倍券直接換現金為何拒絕？台南市每次做法都要麻煩企業家，請他們捐房子和汽車，就算抽獎也只有少數人中獎，大家都希望在這波疫情得到慰藉，市府不應拒絕發5千元現金的提議。

蔡育輝則提出緊急提案，希望台南市能將警消六年條款鬆綁，他說超過50位議員都連署，主要是六年條款不符合人道需要修正，不少優秀考績好的警官時間到就要調離現職，可是這些警官部分礙於孩子還太小或父母健康不佳等家庭因素，希望留任都無法留任，請黃偉哲市長能聆聽警界心聲，讓優秀警官能延任。





林燕祝也附和的說，六年條款對優秀警官限制真的很大，真為他們叫屈，她建議交通分隊專責部分不受六年條款限制，台南市就有小隊長規劃出點線面真的減少交通事故，這樣的人才不應受六年條款限制。

蔡淑惠表示，南區黃金海岸船屋從1993年起至今花費超過6億多元開發，台南市府觀光旅遊局和文化局卻不想方設法帶動此地觀光人潮，連辦個國際音樂會寧願去動物園都不去黃金海岸船屋，對得起南區的鄉親嗎？既然國際音樂節9月底才要登場，活動一直到11月，請觀光旅遊局跟文化局溝通，今年就在黃金海岸加碼一場。

尤榮智說，國內新冠疫情爆發至今，好多活動場地都不對外開放，但如今慢慢開放，但麻豆國小棒球場在學校旁邊，是獨立空間卻無法開放，好多鄉親說3個月都無法跑跳健康狀態都往下滑，請市府教育局重新考量。

1日生日在議場接受議員同事祝福的李中岑議員也說，永康鄉親跟她反映，大橋國中要增設附小，但規劃中的操場設計卻沿用2百公尺的舊制，只有6個跑道根本不敷使用，希望教育局能除新考量將兩百公尺的跑道，改為現在學校普遍使用的三百公尺跑道，不要讓小朋友上體育課全擠在一起，無法盡情跑跳。

曾培雅則幫家人共餐被開罰的市民緩頰，她說台南市執行家人共餐加強版執行的太嚴格，導致家人共餐沒隔板卻被檢舉開罰，請衛生局給這些遭罰的市民申訴機會，不要為難他們。

盧崑福表示，台南市府在漁光島舉辦活動真的帶動地方觀光，但遊客湧入到海灘戲水，卻苦無洗手間，多次反映都沒用，戲水玩沙也缺乏簡易的清洗設施，真要讓遊客流連，請市府儘快裝設相關設施。

林美燕也說，黃金海岸自行車道至今都是漂流木，海灘上更是一堆，黃金海岸方舟附近也都是一堆垃圾，黃金海岸花這麼多錢整建卻跟垃圾畫為等號，讓人嘆息。

台南市政府回應指出，依據行政院主計總處統計資料顯示，台南市疫情期間市民儲蓄率增加而消費支出降低，若發放現金，許多市民恐會將其儲蓄而不用於消費，不利於經濟之振興，且普發現金5000元或以五倍券向銀行質押借款換發現金，其價值93億餘元仍會計入市府債務金額，且需額外負擔手續費約2.8億元，或需要犧牲地方建設，對於台南市發展及市民福祉均有重大影響，且五倍券由市府統一向市民收回並發放現金，並不符合中央發放五倍券振興經濟之政策目標。為使振興五倍券發揮最大振興地方經濟效應，南市府已著手研議配合推動加碼方案。

經濟發展局則表示，因應行政院於10月份發行振興券，台南市政府每年辦理的台南購物節也提前8月23日開跑，並規劃推出「台南振興有夠讚 食宿遊購行」，整合各局處及轄內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者推出優惠方案，鼓勵市民朋友將五倍券留在台南消費，更歡迎全國民眾到台南旅遊，消費滿百即可憑發票上網登錄，將有機會房子、Lexus油電汽車及宏佳騰智慧電車等大獎帶回家。台南市政府今年規劃的奬品也較去年更加升級，奬品總值超過千萬元。後續也會配合節慶及結合百貨、賣場、商圈辦理各項主題行銷活動，吸引國內消費者至台南市觀光消費，帶動地方商機。

有關蔡育輝議員提案，希望台南市能將警官六年條款鬆綁一事。警察局回應，為落實警察人事條例立法精神及貫徹任期遷調規定，並避免主管及有管轄區域人員因久任致生風紀案件，目前正研議職期調任調整原則，使員警工作及家庭能兩相兼顧，議員關心的部分，會列入考量參考。

有關尤榮智議員關心麻豆國小運動場域開放問題。教育局表示，依衛福部8月24日第二級疫情警戒標準及防疫措施規定，校園僅能開放室外操場；經瞭解該場域為學校校內之網球場，因此目前依中央指引規定暫不開放，由於二級警戒至9月6日止，中央將再發布規範，屆時亦將評估各校實際運動場域是否能和教學區域區隔，再行滾動檢討研議開放之可行性。

李中岑議員提及大橋國中設置操場300公尺跑道之可行性一事。教育局回應，針對該地區未來學齡人口增加，已評估增設班級數，校舍基地將重新配置，未來亦將操場擴建問題納入校舍整體規劃設計，向中央爭取經費補助。

曾培雅議員關心日前有民眾一家人在餐廳共餐被開罰，防疫執法太嚴格。衛生局回應，市府有公告於餐飲場所舉行家庭型態聚餐時，仍應遵循餐飲業防疫管理措施，梅花座且隔板，惟考量不同年齡皆可能有照顧、餵食需求，已於8月20日公告，如同桌者同住且需照顧餵食需求之小孩或家人，可不須梅花座及隔板，呼籲餐飲業者及市民落實防疫規定，守護得來不易的防疫成果。

有關盧崑福議員關心漁光島目前無戲水玩沙的清洗設施一事。安平區公所表示，已於2021年5月10日完成臨時淋浴設施3間，於平日期間供遊客使用，另外，文化局於漁光島辦理「漁光島藝術節」時，皆會另外設置臨時流廁，以因應參加活動旅客之需要。

針對蔡淑惠議員建議國際音樂節於黃金海岸方舟增辦場次，文化局指出，市長以高度善意回應，當場允諾指示文化局於活動期間在黃金海岸增辦一場演出。

「極簡風小家電」