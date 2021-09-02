懶人包／5大QA秒懂熊好券怎麼用　綁定台北通先登記、再抽籤

▲北市熊好券。（圖／北市府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市今（1）日公布「熊好券」振興方案，帶動受到新冠肺炎疫情影響的商家，好康優惠包括住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，鼓勵民眾消費。《東森新媒體ETtoday》為您整理以下5大QA，一次了解如何使用熊好券。

台北市政府砸5億加碼五倍券，推出數位票券「台北熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。

Q1.哪裡領熊好券？

民眾須下載「台北通」APP，申請成為台北通會員，參加抽獎即可獲得台北熊好券，僅有電子券形式。

Q2.熊好券可在哪裡使用？

熊好動；面額100元，可用於運動中心、游泳池、健身房。

熊好住；面額1000元，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。

熊好看；面額100元，藝文相關產業可使用。

熊好買；面額100元，可到零售、餐飲相關店家使用。

熊好呷；面額100元，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

Q3.要怎麼抽熊好券？

加入台北通會員，取得抽獎資格。

1.先到台北通平台登錄

2.排選優先順序

3.進行抽籤

4.赴合作店家，即掃即用

Q4.什麼時候開始抽熊好券？

待五倍券上路後發行。預計9月下旬將開放填寫意願登記後，並擇期公開抽獎。

Q5.如何成為台北熊好券合作店家？

自9月8日起至12月31日截止登記，可至台北熊好券店家專區填寫參加成為活動店家登記。

店家申請六步驟：

► 步驟一、準備4項文件

1.登記負責人身分證

2.公司戶銀行帳本

3.店家LOGO

4.店家介紹、優惠加碼

► 步驟二、上網登錄

上網登錄https://id.taipei/tpcd/event/stimulus-voucher-store-2021

► 步驟三、店家登錄

輸入店家統一編號、手機號碼、驗證碼；若無法驗證成功，可撥打1999專線

► 步驟四、填寫店家資訊

輸入負責人、統一編號、聯絡人、手機號碼、電子郵件、銀行帳號

► 步驟五、上傳店家優惠方案

► 步驟六、申請完成

申請審核預計需要2-5個工作天，將以簡訊通知申請結果，店家可於線上登入查詢審核狀態

▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

