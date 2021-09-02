雙北加碼振興優惠　北市熊好券抽1400元、新北加倍券可5千換1萬

▲雙北振興加碼優惠。（圖／記者蔡文鈴製表）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情逐漸趨緩，行政院規劃10月發行五倍券振興產業經濟，還另外推出8款加碼優惠券。雙北市府也推出加碼優惠，協助產業復甦；台北市透過「台北通」APP推出「台北熊好券」，邀請全台朋友一同來台北市消費；新北市則規畫推出「加碼券」，可以5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。

台北市「台北熊好券」

台北市長柯文哲1日宣布台北市數位加碼券內容，確定透過「台北通」APP推出「台北熊好券」，邀請全台朋友一同來台北市消費。包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，最多可抽1400元，份數超過100萬份，全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

台北熊好券優惠項目包括：

熊好動（運動券）；面額100元，可用於運動中心、游泳池、健身房。

熊好住（住宿券）；面額1000元，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。

熊好看（藝文券）；面額100元，藝文相關產業可使用。

熊好買（饗購券）；面額100元，可到零售、餐飲相關店家使用。

熊好呷（市集券）；面額100元，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

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新北市「新北加倍券」

新北市長侯友宜日前召開記者會宣布新北加碼方案，要讓市民感受「加倍送、加好用，加便利」，可以5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。

侯友宜指出，新北加倍券包含「加倍送、加好用、加便利」，除金額可以加倍換外，面額最小是50元，對於要去菜市場買菜的民眾，還可以不用找零；而使用範圍涵蓋各種庶民經濟如市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠與小型商業等。

根據新北市府規劃，每種券種都有限定份數，500換1千共計有20萬份、1000換2千有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份。

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五倍券加碼8項振興券

根據行政院規劃，五倍券將自今年9月下旬開始登記預約，另外還有加碼振興券，包括「藝FUN券」、「農遊券」、「動滋券」、「客庄券」、「i原券」、「好食券」、「國旅券」、「地方創生券」，財政部將針對台灣Pay合作店家推出優惠，中華郵政推出的優惠則不限店家。

五倍券有「紙本券預訂」以及「數位券綁定」2種，10月便可開始領取使用，使用期限將到明年的4月30日。全民皆不須支付1000元就可領券，領取範圍跟去年一樣，中華民國國民於4月30日前出生、永久居留權的外籍人士都可領取。

紙本面額規畫為3張1000元、2張500元、5張200元，且無法找零，至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。



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