業者推廣電子帳單省成本　消基會籲固定優惠「還利於民」

▲消基會呼籲業者推廣電子帳單，省下大筆成本應該還利於民。（圖／消基會提供）

記者鄧木卿／台中報導

政府為了落實2030年「帳單零碳」目標，鼓勵各行各業和消費者改採電子帳單，節省紙張浪費，粗估每年可減少9億份紙本帳單，換算每人日用水量，所省的水可讓1人使用30年，但除了自來水公司固定優惠3元，以及台電預計明年優惠10元外，其他民間都是偶而才推出優惠，吸引不了消費者意願，消基會中區分會呼籲優惠方式應固定，「還利於民」。

中區分會表示，早期推動電子帳單是政府為落實2030年達到「帳單零碳」的目標，由於帳單除紙張外，還有透明的塑膠片，屬於複合性材質，每年預計會產生9億份紙本帳單，換算每人日用水量為280公升，所省的水可竟讓一個人使用30年之久。

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近年來水電、天然氣、信用卡、電信、保險等業者，為了配合節能減碳都鼓勵消費者改採電子帳單，但目前除了自來水公司優惠3元、台灣電力公司優惠10元（明年1月開始）之外，其他各種電子帳單均無固定減收之優惠，無法有效鼓勵消費者響應環保並有違消費權益。

中區分會蒐集各家公司各類電子帳單，發現許多業者以便利及響應環保之名，鼓勵消費者以轉帳或扣款方式繳費並採用電子帳單，但發現消費者改採電子帳單的回饋，除了自來水公司和電力公司有優惠之外， 一般的瓦斯費、市話（中華電信）及各家行動通訊業者的電信費、銀行對帳單、信用卡費、保險公司保費，各項電子帳單均無固定減收優惠給消費者。

以四大電信業者來說，用戶如將原先的紙本帳單轉為電子帳單，有的可獲得抽獎機會，例如中華電信的Hami Point點數，或是遠東集團旗下百貨的禮券等；台新銀行偶爾推出誘因推廣電子帳單，比如除可免費騎乘共享機車，還可抽電動機車等外，優惠回饋給消費者十分有限。

消基會呼籲，企業經營者在原先紙本帳單的紙張、印刷、裝訂、郵票郵寄、人事的成本都已省下，經年累月下來，金額十分可觀，而且企業經營者若僅是提供點數、小額禮券或是單次抽獎、1次性的減免並不符合比例原則，且對一般消費者誘因不大，不會積極由紙本帳單改用電子帳單，因此呼籲業者應該比照水電公司「還利於民」，每期提供固定優惠，對消費者而言才是真正的公平回饋。

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