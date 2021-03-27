世界關燈日　關燈1小時節能減碳永續發展

▲台南市環保局舉辦「台南市關燈」活動，永華及民治市政中心、永康總圖等機關、36家商場、店家等也同步關閉室內或建築裝飾燈光1小時，表達對節能減碳的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應地球1小時（Earth Hour）世界關燈日，27日晚上8時30分，台南市環保局在南區鹽埕圖書館舉辦「台南市關燈」活動，永華及民治市政中心、永康總圖等機關、36家商場店家等也同步關閉室內或建築裝飾燈光1小時，並有節電繪本導讀及發電腳踏車體驗等活動，參與者都感受電力得之不易、節電的重要。

環保局長謝世傑表示，關燈一小時只是行動的開始，隨手關閉不必要的電源，養成節能習慣，舉手之勞都是愛地球的大舉動。孩子的環境教育要趁早，關燈活動安排節電相關繪本，相信已在小朋友心中種下節能環保的種子，假以時日必能茁壯發展。日新國小校長徐俊雄，開南里里長梁坤財、夏都城旅安平館副理黃劉恩等都特地參與活動。



為將節能減碳觀念深植人心，環保局長謝世傑，徐俊雄校長，梁坤財里長3人在關燈活動前2分鐘一起騎「發電腳踏車」倒數，他們奮力踩踏，8時30分一到，鹽埕圖書館全數熄燈四周頓時一片漆黑，唯有接上電腳踏車電力的燈泡發出亮光，現場人士內心都明顯感受到「力力皆辛苦」，也提醒自己以後不應浪費能源。

共有90多名親子參加繪本導讀活動，由節電志工導讀「吃電怪獸在我家」，生動有趣的講述浪費能源與電力的例子，小朋友聽得津津有味，無形中了解到節能省電的重要，最後還安排有獎徵答，小朋友爭相舉手搶答，家長也忍不住加入，寓教於樂，氣氛熱烈。

地球1小時（Earth Hour）是全球性節能活動，「關一盞燈」這個小動作，1小時可省下0.08度電，台灣関關燈1小時可以省下12萬度電，每個人只要養成節能習慣，從個人到工商企業等都減少能源消耗，就能幫發燒的地球降溫，地球人類永續發展。

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