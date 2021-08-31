8年級兄弟檔尾隨喝茫正妹回家　「弟想壞壞」遭狠咬一口成軟男

▲年輕鄧姓兄弟檔見正妹酒後單獨搭乘計程車返家，竟一路尾隨跟回家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

可怕！有竊盜前科8年級生鄧姓兄弟檔，偶然見正妹綺綺（化名）酒後單獨搭乘計程車，認有機可趁一路尾隨到她家。鄧姓胞兄看綺綺醉到不省人事躺在床上，偷走信用卡3張、身分證、健保卡及現金隨後離去。鄧姓胞弟竟起色心，因他未能勃起便罷手，離去前更將綺綺手機拿走。士林地方法院審結，依侵入住宅強制性交未遂罪等罪判處鄧弟5年4月，鄧兄另審理中。

鄧姓兄弟在今年3月11日凌晨1時許，一路尾隨喝醉綺綺到她住處，沒想到惡劣的2人賊性不改，趁綺綺躺在床上休息未能警覺，鄧兄（26歲）竟偷走綺綺中國信託等信用卡3張、身分證、健保卡、鑰匙1副及現金1200元，得手後他轉身就離去。

▲惡劣的鄧姓兄弟檔，哥哥不僅偷竊財物弟弟甚至企圖性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

覬覦綺綺美色的鄧弟（23歲）等待哥哥離去後，隨即到床上強壓在綺綺身上，不顧綺綺反抗，強行脫下她的內外褲，過程中綺綺為了保護自己大口咬了鄧弟手指，沒想到鄧弟竟出手毆打綺綺臉部，導致她上下嘴唇紅腫。此時，性慾瞬間遭澆熄的鄧弟，也因小弟弟無法勃起便罷手，離去前更將綺綺擺放床邊的手機拿走。

綺綺瞬間酒意全醒，立刻追下樓，但鄧弟早已逃離，她隨後立刻撥打電話報警採證，經警調閱監視器追查比對，在同日下午5時許在桃園拘獲到鄧弟。

綺綺開庭證稱，「我發現被告起身作勢拿我身旁的手機，我有起身要拿回手機，被告就推我，我就倒回床上，他就拿著我的手機跑走，我只能追出去」。面對綺綺的指控，鄧弟均坦承。法官認，2人僅有短暫輕微的肢體衝突，並未達壓抑綺綺行動或意思自由，甚至難以抗拒程度，難以依刑法加重準強盜罪名。

合議庭審酌鄧弟年值青壯，竟不思正途而以深夜侵入住宅方式對素不相識的綺綺分別為竊盜、強制性交未遂及搶奪等犯行，嚴重侵害綺綺的性自主決定權及身體，雖然犯後坦承犯行也當庭向綺綺道歉，但並未與綺綺達成和解賠償，依共同犯侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑8月；又犯侵入住宅強制性交未遂罪，累犯，處有期徒刑4年2月；又犯侵入住宅搶奪罪，累犯，處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑5年4月。可上訴。

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