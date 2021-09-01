明年基本工資調漲有譜！至少「3％」以上　軍公教將同步調薪

▲明年基本工資有望調漲。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

明年基本工資及軍公教薪資可望雙漲。行政院長蘇貞昌日前在院會中指示「政府帶頭加薪示範」，讓軍公教人員加薪再現曙光；31日受訪時更直接表態，這1年多來台灣雖受到疫情衝擊，但經濟成長率仍創11年來新高，「勞苦功高的軍、公、教人員功不可沒」，至於調整幅度確定後會對外公布。相關細節，有望在2日的院會後說明。

根據主計總處資料，2021年GDP（國內生產毛額）成長率將達5.88％，創下近11年新高；而CPI（消費者物價指數）年增率則來到1.74％，為近9年新高。勞動部預計將在9月召開基本工資審議委員會，討論明年的基本工資；由於政院態度明確，外界預期，月薪調幅5%以上、時薪調幅3%以上。

儘管總預算案中未編列相關預算，但行政院長蘇貞昌在8月的最後一場院會指示，應讓軍公教加薪，「做為政府帶頭加薪示範」。外傳，由於今年經濟表現及稅收狀況，府、院原計畫幫軍公教人員調薪5％。

但5月本土疫情爆發，基本工資審議委員會延後召開，內需服務業受重創，業界對基本工資調整有不同意見。因此，府院近日才釋出軍公教調薪訊息，加薪幅度擬調整為3％，所需經費約200億。

針對軍公教調薪，蘇貞昌說，台灣的經濟成長創11年來的最好最高，經濟成長的果實要全民分享，五倍券就是一個做法，而勞苦功高的勞工們，基本工資的調整，要由基本工資審議委員會審議，已請勞動部要提供各方面的資料，讓審議委員們體認、照顧到勞工的辛苦，「但同時這一年來因為疫情關係，有些內需產業項服務謝受衝擊很大，在調整勞工薪資的時候，也要顧慮到雇主負擔」。

蘇貞昌說，台灣防疫能做這麼好，經濟能做出這好的成績、創11年來新高，勞苦功高的軍公教人員功不可沒，所以如何調整軍公教同仁的新資，我們也都要照顧到，至於怎麼調整、調整比例，等確定後會向國人報告。

由於公務員調薪涉及物價指數波動與基本薪資，相關部會預計在10月進行討論，做整體性的評估。據了解，雖然沒有編列在年度預算中，但若確定要調薪，屆時再補件即可。