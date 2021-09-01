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時力黨團拚修憲公投趕搭2022大選　提5大預算盼新會期快開議

▲▼立法院 時代力量黨團記者會 邱顯智 陳椒華 王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團（左起）總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期今天開始，時代力量黨團表示，這個會期除了紓困5.0、110年度中央政府總預算，以及今年附屬單位國營事業預算外，可能還有軍購特別預算要處理，「能儘早開議就儘早開議」，也希望能持續召開修憲委員會，讓修憲公投時程能趕得上2022年大選。

時代力量黨團1日上午發布新聞稿表示，今天是立法院第10屆第4會期的開議日，這個會期因為全球和國內新冠肺炎疫情衝擊，立法院也會審查紓困5.0的預算。

時代力量黨團強調，最主要的工作，還是會落在推動疫苗儘速採購，以及防疫政策的監督，還有如何精準落實紓困，把錢發到需要的人手上，協助受衝擊產業，也幫助被減薪、無薪假甚至失業的基層勞工，度過這次疫情難關。

時代力量黨團說明，針對疫苗部分，隨著施打年齡降低，截至8月30日，疫苗接種人口涵蓋率為42.73%，而隨著變種病毒，各種疫苗及加強針的驗證也是現在進行式。

時代力量黨團指出，許多國家面對Delta都在加購各種種類疫苗，並以3劑為完整接種標準，購買人口3倍以上劑量，台灣不能再晚，應即進行三劑接種規劃，不要到了明年，再來重蹈今年採購延遲、疫苗短缺的覆轍。

時代力量黨團認為，政府應該儘快解決紓困4.0的種種問題，包括因為門檻太嚴苛或不符合實務，而無法領到紓困補助的業者，政府應該趕快再想辦法提供協助。

此外，包括因為雇主不申請、轉發時抵扣、或因為公司登記行業或投保單位等種種因素而無法紓困的勞工，也該儘速給予補救，否則如果無法處理前述問題，民眾一定會傾向乾脆就發現金，至少加減能領到。

時代力量黨團表示，除了紓困5.0預算和防疫紓困振興問題，這會期也是預算會期，本來就得處理2022年的中央政府總預算，而今年的附屬單位預算，包括各種基金和國營事業的預算，其實到現在下半年都快花完了，但預算案卻都還沒在立法院審查通過。

時代力量黨團指出，近幾年來，甚至常有到年底最後一刻才通過的現象，時力黨團希望能儘早儘快審查國營事業預算，以避免預算都花完才在審，相關單位甚至會拜託立院刪預算以提高執行率的荒謬現象。

時代力量黨團說明，這個會期除了紓困5.0、2022年中央政府總預算，以及今年附屬單位國營事業預算外，可能還有軍購特別預算和其他重要法案要處理，時間相當緊迫，時力黨團希望能儘早開議就儘早開議，讓重要的預算和法案，能有比較充裕的時間能仔細審查與妥善處理。

時代力量黨團說，針對這個會期希望主要推動的修法，除了維護國家安全、防堵中資滲透的《兩岸人民關係條例》、《國安法》及《營業秘密法》等修法，還有攸關居住正義的囤房稅、延宕多年的《集會遊行法》、《礦業法》和消防組工會等法案。

同時，時代力量黨團還透露，時力黨團也將針對氣候變遷和體育改革等面向，提出相應的法案，並且希望能在這會期有具體推進。

時代力量黨團表示，希望這會期能持續召開修憲委員會，儘快進入相關修憲案的討論和處理，好讓修憲公投時程能趕得上2022年的大選，以便能讓一些已有高度共識的修憲案能順利通過。

時代力量黨團強調，時力黨團希望在這個疫情艱險的時代，能夠成為人民的力量，傾聽弱勢聲音、為人民發聲，並且與這片土地、這座島嶼上的人，一起共同撐過這次世界的難關。

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