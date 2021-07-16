女鐵粉告詹江村性侵「測謊通過有性關係」　檢不起訴：認知落差

▲詹江村被女鐵粉告性侵檢察官處分不起訴。（圖／資料照）

記者陳豐德／新北報導

國民黨桃園市議員詹江村2020年被鐵粉J女控告性侵，甚至J女手上握有旅館VIP卡以及當天開房間的發票，甚至知道詹江村屁股有胎記，詹江村事後也大動作提告喊冤；J女對於有無發生性行為通過測謊，新北檢考量除了指控外，J女事隔1年提告無法驗傷以及調閱相關證據，認定是雙方對旅館內發生的行為有認知上落差，因此性侵、誹謗部分皆處分不起訴。

J女控訴她與詹江村因為網路直播認識，2019年8月20日晚間9點多詹透過通訊軟體聯絡她，稱因為被人惡意檢舉無法繼續開直播評論政事，因此身心俱疲，相約碰面聊天；之後詹男又稱「被國家機器監控」要J女刪光過往留言，之後倆人依同前往永和吃麻油雞，飯後詹男開車載她沿路闖紅燈，害她頭暈直接在路旁嘔吐，J女要求要去上廁所時，詹江村說「現在被國家機器監控，不能在同個地方停太久，妳Google找探索汽車旅館最安全」。

J女說他們進到摩鐵開房後，就遭詹江村強壓在床上性侵得逞；對此詹江村則向檢方表示當天用完餐後為了躲避媒體跟拍，確實有去附近摩鐵，但兩人只是在沙發上聊天而已，並沒有發生性行為，偵辦期間詹江村還拒絕接受測謊。

檢方調查期間，J女同意接受測謊，且針對與詹江村是否有發生性行為通過，但是J女直到2020年10月才提告，已經無法驗傷還原性侵跡證，且摩鐵內的監視器早已被覆蓋，加上摩鐵員工沒有印象當天有女子呼救，因此難以還原真相；檢方認為發生的性行為是否違反意願，涉及J女主觀認知等因素，不宜進行測謊鑑定。

雖然J女事發後2天有到心理衛生科就診，替她看病的醫師也作證說J女曾訴苦在非自願情形下發生性關係，但提告會影響到她支持的對象，且看J女與對方的對話紀錄時有見到詹江村的名字，不過檢方認為醫師並非親自見聞，而是聽J女轉述，加上J女提供的發票證據也僅能證明2人有進入摩鐵，難以證明是遭性侵，因此將詹江村處分不起訴。

至於詹江村反告J女加重誹謗部分，檢方則認為不排除男女雙方對旅館內發生的行為有認知上落差，女方可能主觀上認為自己被性侵，無法證明她杜撰藉以毀壞詹男名譽，且詹江村身為市議員本就應該接受監督，J女是對可受公評之事發表感受，因此也不起訴J女。