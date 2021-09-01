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收男友700元情人節禮物！她遭母羞辱「比妓女還不如」秒崩潰

▲悲傷 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO表示，媽媽總愛過問自己的感情事，還羞辱她「比妓女還不如！」示意圖，非當事人。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／鏡週刊

有的父母總喜歡以自己的價值觀，來干涉孩子們交往的對象。近日就有女網友訴苦，自己和媽媽價值觀差異極大，且媽媽對她的男友意見一堆，她透露現在交往的男友雖然沒有很有錢，但也有房有車，不過，媽媽仍不滿意，總是一直叨唸她，甚至有次媽媽還羞辱她「跟妳打砲他（男友）還不用付錢，妳比妓女還不如！」

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原PO在Dcard以〈妳比妓女還不如〉為題抱怨，媽媽很愛干涉自己的感情事，而且愛問又愛嫌，讓她感到相當頭疼。她提到有次媽媽問她，情人節男友送什麼？她回應「請我吃飯跟小禮物而已（價值約700多）」，不料，媽媽卻瞬間暴怒，指責她「這樣妳就滿足了？這樣就可以讓妳陪他出去？不要降低自己的價值」，甚至還出言羞辱她「跟妳打砲他（男友）還不用付錢，妳比妓女還不如！」

媽媽這番酸言酸語，讓原PO理智線也斷了，崩潰跪在浴室地板對著媽媽吼叫，且媽媽動不動就愛重提舊事，她提到「有次跟男友出去順便幫家裡買保鮮膜，我媽就問我誰付的？我說我自己付，到現在還可以把這件事拿出來講，說我怎麼跟一個不願意付保鮮膜錢的男人在一起，我是在作賤自己」。

但原PO也忍不住替男友抱不平表示，「那是我自己家裡要用的東西，憑什麼要男友幫忙付？而且男友平常也都帶我去吃好吃的，去好玩的地方，那些門票錢餐錢他也都不讓我付」讓她相當不解，為什麼媽媽總愛把保鮮膜錢一事掛在嘴邊，讓她崩潰直呼「我真的快瘋了！」

原PO的遭遇一曝光，掀起大批網友熱議，「遇到這種三觀不正無法溝通又情緒勒索的瘋子，只有2個方法，一個是徹底無視，另一個是比她更瘋」「你媽的觀念真的過時到不行，幸福是不能強求」「有錢人家的父母如果看到這樣的媽媽也會反感吧」「天啊，你媽把你當成商品，竟然把感情當作在做生意」「拍拍妳，我也有無法溝通的媽媽，她也是覺得有錢的對象大於一切」「到底為什麼女生一定要嫁給有錢的男生，女人何苦為難女人」。


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