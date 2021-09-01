台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

▲晶華董事長潘思亮接受本刊專訪時，直言國際觀光飯店產業見不到曙光，上萬名從業人員生計受衝擊。



圖文／鏡週刊

身為飯店業龍頭老大，晶華董座潘思亮有感疫情重創產業，讓他「看不下去」，親上火線接受本刊專訪，他說去年國際觀光飯店是住進加護病房的重症病人，今年本土疫情肆虐，讓產業二度受到重創，直言飯店業者死傷慘重，近乎斷氣。

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潘思亮再三強調，他不是替晶華發聲，而是有感國際觀光產業有上萬從業人員，也就是有上萬家庭受影響，他呼籲政府7月薪資補貼結束後，能給予和去年同樣的補助，讓各飯店在業績衰退7、8成的狀況下，至少還能保住員工生計。

「我真的是看不下去！國際觀光飯店死的死、傷的傷，已經快要不見。我們很多同業裁員，這是過去30年從未發生過的慘況。」上週四（8月26日），晶華酒店董事長潘思亮在自家股東會後一週接受本刊專訪，原先打算封口不談的他，一開場就吐露自己再上火線的心聲。

潘思亮小檔案



出生：1965年

學歷：美國哥倫比亞大學企管碩士

現職：晶華酒店集團董事長

經歷：任職於第一波士頓投資銀行

家庭：已婚，育有2女

去年初疫情爆發，各國採取邊境管制，過去每年到台灣的國際客人逾千萬，但今年上半年，來台旅客竟只剩8萬多人，大減百倍，包括圓山、國賓、福華、萬豪等大飯店，甚至台北晶華本身，住房率都從過去的平均6成多，雪崩下滑到個位數。加上台灣本土疫情5月升三級、禁止內用，對最後僅靠餐飲勉強度日的飯店業更是雪上加霜。

▼今年來台旅客人數僅剩8萬多人，直接衝擊專做國際商旅生意的產業。



台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍就表示，過去政府花10年培養國際觀光產業，業者現在面臨的困境，卻是難以力挽狂瀾，「已經到了關鍵時刻，政府再不出手，觀光產業沒有辦法生存，影響相當深遠。」

早在去年，潘思亮就預警飯店業會掀起一波倒閉潮，時至今日，他認為飯店業將加速倒閉。

潘思亮一語成讖，許多老字號飯店面臨存亡關頭，近期就有寒舍大規模裁員、華國大飯店熄燈，看到同業接連倒下，潘思亮心急如焚，「如同《雙城記》，大家只看到國旅市場會有報復性消費，但我要讓社會知道真相，過去10年好不容易培養起來的國際觀光產業，狀況不但比去年差，而且幾乎是要斷氣了。」

▼50多年歷史的華國大飯店，日前宣告不敵疫情即將在10月底熄燈。



「防疫很重要，我們當然配合政府政策，但犧牲最大的是國際觀光產業，所以希望政府至少給予去年的補貼方案，這樣才能保住員工。」說起這段話時，潘思亮字斟句酌，看得出他非常慎重。

去年政府的紓困方案，提供飯店人才培訓每人最高1萬8千元的補貼，針對業績衰退逾5成的飯店，也協助雇主保障員工8成薪；相較於去年三階段的紓困方案，今年政府的紓困4.0方案，薪資補貼只提供給業績衰退5成以上的旅宿業者，每名員工一次性補貼4萬元。

對此，潘思亮認為國際觀光產業是重症患者，政府應採取不同的處方，「現在是全部人都打疫苗，問題是我們病到呼吸都困難，給我打疫苗是沒有用的，我需要不一樣的藥、需要葉克膜！」

他憂心指出，現在市場進入振興經濟階段，但國際客人進不來，國際飯店談何振興？「就像政府突然對住院的重症病患說可以出院了。」

逐漸解禁、開放內用，也無濟於事嗎？潘思亮指出：「餐飲沒辦法取代客房流失的營業額，甚至餐飲收入都還比不上餐飲流失的營業額。」他略顯激動地說：「大家只看到週末坐滿人，其實那都是假象，平日根本是空城啊！」



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