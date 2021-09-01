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郭婞淳戴「微笑耳環」引關注　盼國人繼續當選手最有力後盾

記者蘇晏男／台北報導

我國東京奧運選手創下2金4銀6銅的歷史佳績，總統府1日下午3時舉辦「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」，邀請全體代表團，包括選手、教練、後勤團隊、裁判等146人一同慶功。而「舉重女神」郭婞淳作為致詞代表，今天也特別戴著「微笑耳環」出席，盼總統跟全國民眾，能持做選手最大最有力的後盾，讓我們能更無所謂懼站上國際舞台，讓世界看見台灣。

郭婞淳致詞時表示，感謝總統用這次特別方式接待我們回國，要特別感謝東奧代表團所有工作團隊、後勤人員、體育署、奧會、體總會及各單項協會，協助我們非常順利出國、完賽，平安帶著榮耀回台，謝謝你們。

▼郭婞淳致詞。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲郭婞淳致詞。（圖／翻攝自ETtoday直播）

郭婞淳說，也謝謝所有選手無所畏懼站上奧運舞台，用非常拚的拚勁，帶給大家在疫情之下，有那麼多力量跟希望，辛苦你們了。

郭婞淳強調，時間不會停止，會一分一秒前進，但不會辜負持續努力的人，希望總統跟全國大家 能持續支持選手，做選手最大最有力的後盾，讓我們能更無所謂懼站上國際舞台，讓世界看見台灣。

此外，這次活動府方還準備星光大道。走紅毯之前，郭婞淳透露在造型上會有小巧思，今天她特別造型特別戴上「微笑耳環」，而當星光大道主持人表示，微笑耳環跟郭婞淳的笑容一樣耀眼，郭婞淳也說：「不論未來遇到任何挫折或挑戰都會面帶微笑。」

▼郭婞淳戴「微笑耳環」出席總統府英雄凱旋派對活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼郭婞淳戴「微笑耳環」出席總統府英雄凱旋派對活動。（圖／記者林敬旻攝）

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