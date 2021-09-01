快訊／蔡英文跟台灣奧運英雄合影　特戰部隊展開「超巨」國旗

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日下午在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌的陪同下，在府內舉辦「英雄凱旋派對」。蔡英文致詞時逐一唱名所有台灣英雄，並當場宣布，面對2024巴黎奧運，這次的黃金計畫還會持續進行，且承諾一定會再加碼。接著，蔡英文與所有台灣英雄於府前廣場合影，現場由特戰隊官兵展開20公尺乘以30公尺的超巨幅中華民國國旗。

▲總統蔡英文於總統府接見台灣奧運英雄，在府前合影時，特戰指揮部官兵展開巨幅的中華民國國旗。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文在致詞時，逐一點名台灣英雄，包括：舉重女神郭婞淳、世界球后戴資穎、鞍馬王子李智凱，羽球雙打的李洋、王齊麟、柔道男神楊勇緯、舉重選手陳玟卉、桌球好手林昀儒、跆拳道的羅嘉翎等人。

蔡英文接著點名台灣的奧運五朝元老盧彥勳、莊智淵，並致上最大的敬意，感謝他們把經驗傳承給台灣的世代，「有你們真的，我們再次給他們掌聲」。

蔡英文表示，相信這次奧運過後台灣人都有個感覺，台灣體育選手不但認真，有世界級的實力，而且有實力更能展現風範，大家都是台灣的英雄，台灣的驕傲，這批黃金世代的選手，背後有黃金計畫的支持，每一項運動種類的教練，也要感謝他們。

在接見結束後，蔡英文、賴清德與蘇貞昌在總統府前廣場與所有台灣英雄合影，現場除了由國軍示範樂隊演奏之外，也由國防部特戰指揮部的特戰官兵，排出「TＷ」的字樣，更展開長寬20公尺乘以30公尺的超巨幅中華民國國旗，為本次英雄凱旋派對畫下句點。

▼總統蔡英文於總統府接見台灣奧運英雄，在府前合影時，特戰指揮部官兵展開巨幅的中華民國國旗。（圖／蔡英文臉書）

