感謝東奧國手！阿爆領軍獻唱《thank you》　郭婞淳興奮拿手機狂拍

記者蘇晏男／台北報導

總統府1日下午3時舉辦「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」，款待全體代表團，而去年金曲獎最佳專輯得主阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦」聯手開場，獻唱組曲《感謝台灣英雄》，感謝他們鼓舞了全民的心，也讓世界更加認識台灣，而這場金曲獎等級的表演博得滿堂彩，連「舉重女神」郭婞淳也興奮地拿手機狂拍攝。

一開始由「那屋瓦」成員、也是知名YouTuber「薛薛」開場，接著，阿爆現身敞廳樓梯領唱。經過多首原民語組曲後，最後一首歌則是所有人合唱2020年度金曲《thank you 感謝》，並在結尾時，唱著「I wanna say thank you.maljimalji, masalu」（我想說謝謝。真的很感謝每一位。）

在阿爆與「那屋瓦」成員獻唱同時，主辦方也運用總統府挑高空間，搭配表演者走位與歌曲動畫、燈光，為國手們帶來一場媲美金曲獎的精湛演出。

主辦方「中華文化總會」指出，《感謝台灣英雄》組曲每首歌皆以細緻動畫做出區隔，進入尾聲時，兩旁大螢幕跑出東奧代表團55位選手照片組成的動畫，以及滿版的「謝謝」，是要傳達對代表團的滿滿心意。

▼阿爆領軍「那屋瓦」獻唱，郭婞淳興奮拿相機狂拍。（圖／翻攝自ETtoday直播）