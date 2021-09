感謝東奧國手！阿爆領軍獻唱《thank you》　郭婞淳興奮拿手機狂拍

記者蘇晏男/台北報導

總統府1日下午3時舉辦「Our Heroes!台灣英雄 凱旋派對」,款待全體代表團,而去年金曲獎最佳專輯得主阿爆(阿仍仍)領軍「那屋瓦」聯手開場,獻唱組曲《感謝台灣英雄》,感謝他們鼓舞了全民的心,也讓世界更加認識台灣,而這場金曲獎等級的表演博得滿堂彩,連「舉重女神」郭婞淳也興奮地拿手機狂拍攝。

一開始由「那屋瓦」成員、也是知名YouTuber「薛薛」開場,接著,阿爆現身敞廳樓梯領唱。經過多首原民語組曲後,最後一首歌則是所有人合唱2020年度金曲《thank you 感謝》,並在結尾時,唱著「I wanna say thank you.maljimalji, masalu」(我想說謝謝。真的很感謝每一位。)

在阿爆與「那屋瓦」成員獻唱同時,主辦方也運用總統府挑高空間,搭配表演者走位與歌曲動畫、燈光,為國手們帶來一場媲美金曲獎的精湛演出。

主辦方「中華文化總會」指出,《感謝台灣英雄》組曲每首歌皆以細緻動畫做出區隔,進入尾聲時,兩旁大螢幕跑出東奧代表團55位選手照片組成的動畫,以及滿版的「謝謝」,是要傳達對代表團的滿滿心意。

▼阿爆領軍「那屋瓦」獻唱,郭婞淳興奮拿相機狂拍。(圖/翻攝自ETtoday直播)