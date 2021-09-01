林錫耀：民進黨支持度持續上漲　可以從逆境中轉換氛圍

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨秘書長林錫耀1日表示，根據最近公開的民調顯示，民進黨的政黨支持度、總統蔡英文的好感度逐漸上漲，代表民眾對民進黨的打拚有信心，應該可以從逆境中轉換氛圍，而現在新冠肺炎疫苗陸續到位，執政黨力拚10月中達到6成以上的覆蓋率。

民進黨1日下午召開中常會，民進黨主席、總統蔡英文在會中表示，今天是中小學的開學日，現在可以正常上學，是降低疫情很重要的一大步，政府要確保所有師生的健康安全，做好所有防疫措施，她要求所有黨公職全力做好相關宣導。

蔡英文指出，台灣向國際採購的新冠疫苗，現在已經陸續到貨，儘管在5月底的疫苗接種率只有個位數，但是到了8月已經超過42％，並且有超過1000萬人打過第一劑，未來也要繼續衝高接種率。

有關非洲豬瘟侵襲台灣一事，蔡英文則說，行政部門會全力進行查緝，今天開始已經全面禁止餵食廚餘，政府務必要做好防疫，也希望所有黨公職協助宣導相關防疫措施。

此外，蔡英文也提及，今天是立法院新會期的報到日，未來不僅要處理5大預算案，還有相關的振興工作要進行，民進黨立法院黨團要一起努力，希望這些東西能夠順利推動。

與會者轉述，林錫耀在會中提到，根據最近的公開民調，民進黨的政黨支持度、蔡英文的好感度逐漸上漲，代表民眾對民進黨的打拚有信心，民進黨要對自己有信心。

林錫耀也坦言，前陣子的疫苗供應的確不穩定，但是現在已經陸續到位，執政黨力拚10月中達到6成以上的覆蓋率，「應該是我們的目標」。