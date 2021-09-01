BNT採購被喻接力賽　他嗆爆謝志偉：民進黨官僚是最大障礙　

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

駐德代表謝志偉日前形容買BNT疫苗是接力比賽，引發藍營抨擊搶功勞。國民黨台北市議員張斯綱在臉書批評，根本就不是接力賽，而是一場3000公尺的個人障礙賽，郭董、台積電、慈濟都是選手，民進黨的官僚就是賽道上的最大障礙。

謝志偉日前發文表示，買BNT疫苗就是接力比賽，台灣政府從去年8月到今年1月，和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，蔡政府是前三棒，郭台銘則是第四棒，只有沒腦的人會說「功勞都是第四棒的」。

張斯綱昨（31）日在臉書表示，謝大使說前三棒從去年8月跑到今年1月其中都很順利？這好像跟國人所看到的有非常大的不同呀！

張斯指出，當初東洋想要買3,000萬劑BNT，政府只要150-200萬劑，最後破局，政府在採購BNT上一直不順，若是比喻成接力賽，就是各種掉棒與落後了吧！後來有強棒看不下去挺身而出，甚至還自費參賽，終於一鼓作氣跑到終點，要不是有強棒接手這場比賽哪跑得完？怎麼好意思還說嘴攬功？

張斯綱說，身為大使並在國外打完2劑AZ的謝志偉，成天把砲口對準國內，連自家的前民進黨立委郭正亮都被他批評是在抹黑造謠，看在還在苦等施打疫苗的國人眼中，真是諷刺。

張斯綱也痛批，BNT疫苗的採購過程，根本就不是接力賽，而是一場3000公尺的個人障礙賽，郭董、台積電、慈濟都是選手，民進黨的官僚就是賽道上的最大障礙。