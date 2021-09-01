AZ、BNT怎麼選？　他曝選擇攻略「1組合」效果最強

▲疫苗品牌怎麼選擇？網曝效果最佳組合。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

民間捐贈的輝瑞BNT疫苗即將抵台，首批BNT疫苗優先供應12至17歲學生在校施打；AZ疫苗，則將在9月3日10點至9月4日18點，增加開放1998年12月31日（前）出生的民眾預約。對此，就有網友分享數據，直指施打後效果最佳的組合為「AZ＋BNT」，而「BNT＋AZ」則是效果差且保護力不足。

有一名網友在Dcard以「AZ or BNT」為題發文表示，大學生終於可以打疫苗了，目前AZ開放到23歲，BNT讓12-17歲學生優先接種後，再接棒18-22施打，「又聽說有很多人看BNT快到貨了不想打AZ，所以AZ的年齡又往下開放。」該網友同時分享AZ、BNT的相關數據：

[廣告]請繼續往下閱讀...

抗體免疫表現：AZ＋BNT＝BNT＋BNT＞AZ＋AZ

細胞免疫表現：AZ＋BNT＞BNT＋BNT或AZ＋AZ

AZ＋BNT（目前主流）：效果佳

BNT＋AZ：效果差且保護力不足

▲疫苗品牌怎麼選擇？網曝效果最佳組合。（圖／路透社）

該網友文末表示，照上述數據看起來，AZ混打BNT的效果是最好的，而未來郭董也說BNT會持續到貨，「想請問大家，如果BNT跟AZ輪到的時間差不多，會選擇AZ還是BNT呢？」

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「有總比沒有好，雖然最想是真的AZ混BNT啦」、「先打AZ比較好」、「想混打AZ+BNT！」、「以前肖想兩劑莫德納 bnt，現在覺得能打到國際認證疫苗就知足了」、「希望10月初還有BNT，第二劑真的等好久」，不過也有網友認為，「疫苗混打國際不承認，打了等於沒打」、「等國外承認混打再說」。

前台大醫師林氏璧日前曾表示，AZ和BNT混打做出來的數據是抗體和T細胞免疫數據更佳，但這是否就代表保護力更佳？這又有免疫橋接的問題了，這裡當然可以討論，而目前都僅是幾十人，頂多幾百人的混打試驗，當然也無法看出太多安全性的資料；他也​提醒，混打就是承受兩者未知疫苗的風險，如同「冒著被火車撞2次的風險」。

然而國內何時開放民眾AZ、BNT混打？陳時中近日在防疫記者會上鬆口，指揮中心專家小組認為AZ和BNT混打方向是可行的，將視疫苗進貨量，決定提供混打的日期。

▼0901 增開AZ疫苗預約對象 。（圖／指揮中心提供）