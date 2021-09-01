一張圖秒懂藍4縣市官員「二類對象」接種　他狠酸戰鬥藍：臉超腫

▲台大醫學院體育館疫苗施打人潮。（圖／記者張榮恩攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨近來狂批政府高官搶打特權疫苗，但統計數字被抓包，第二類官員提報人數最多的前4名縣市，分別為彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市，皆為藍營執政縣市。台灣基進黨新聞部主任張博洋狠酸，啪！臉超腫，笑死人，藍白合作罵了老半天，結果都是國民黨執政的縣市在跟老百姓搶疫苗。

張博洋指出，根據數據，全國16縣市提報「地方官員」名冊中，彰化縣有8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人、嘉義市3842人，藍營執政縣市包辦前四名，佔總數77.4%，但中央機關僅1710人。

▲搶打疫苗爆爭議，第二類對象接種情形。（圖／翻攝自張博洋FB粉絲專頁）

不過，先前藍營質疑第二類官員人數從9萬飆到27萬，批評「特權疫苗」跟老百姓搶BNT。張博洋對此狠酸，笑死人，藍白合作罵了老半天，結果都是國民黨執政的縣市在跟老百姓搶疫苗。戰鬥藍對自己人戰鬥的能力真的很強，以前台灣人笑小粉紅有一句名言，「帝吧出征，笑死眾生」，國民黨現在是「少康出征，專門挖坑」。

▲台灣基進新聞部主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外，張博洋說，第二類人員6/15就已經造冊，當時BNT疫苗根本沒進來，何來藍營說的BNT名額被擠壓讓人民只能打高端的說法？他接著解釋，雖然藍營縣市提報的人數包辦全台排名前四名，但並不表示這些人都是所謂的「搶疫苗」，本來二類人員就是在一線的高風險對象，有問題的是像前雲林縣長張榮味這種用「同住家人」名義塞進二類的爭議人。

張博洋也質疑，戰鬥藍何時要幫人民監督張榮味、張顯耀等國民黨AZ特權戰隊的第二劑施打了沒？又是用什麼名義安排施打？他並點名趙少康為掩蓋藍營特權施打爭議，故意找合理施打的二類名單開刀，捏造「搶疫苗」的大帽子胡亂栽贓，應該要向全體一線人員道歉。