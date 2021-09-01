立法院新會期　陳歐珀奪得頭香宣布力促「台美建交」

▲宜蘭縣立委陳歐珀早上6點45分就卡位，奪得新會期頭香。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院第10屆第4會期今天開始辦理報到，來自宜蘭的民進黨立委陳歐珀拔得頭籌，早上6點45分就在會議室門口卡位，第一個報到；國民黨立委曾銘宗、時代力量立委陳椒華、民進黨立委劉世芳、國民黨立委林德福、台灣民眾黨立委邱臣遠等人，則在7點多抵達現場。

陳歐珀表示，這會期是預算會期，還須要處理修憲，相信這個會期將會很熱鬧。針對我國外交關係，他呼應立法院長游錫堃日前「台美建交」的倡議說，民進黨政府務實提升台美關係，台灣應該加強台美全面交流，積極促進台美建交的實現。

陳歐珀補充，近期高鐵宜蘭設站議題引發外界關注，中央不應該忽視宜蘭民意，應儘速以專業評估決定宜蘭設站站址，東部的交通建設不能再拖，需儘速完成「西部高鐵、東部快鐵」的全國鐵道網建置，莫讓國五淪為最塞國道的狀況重演。

第二個報到的曾銘宗表示，國民黨團將會好好把關預算，此外，他將推動《公務員服務法》修法，讓「麟洋配」可以代言廣告，另面對上市公司在疫情期間無法開線上股東會的狀況，已提出《公司法》、《證交法》修正草案。

第三個報到的陳椒華受訪說，這會期將聚焦疫苗、紓困等民生議題，像她自己就還沒有施打疫苗，另針對紓困部分，應發放現金給面對生意困難的小店家，強調時代力量黨團雖然只有3位立委，還是會持續努力問政。

▲邱臣遠在簽名報到時使用毛筆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委上午前往立院報到合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲8點鈴聲一響，朝野立委紛紛進入會議室簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀（右）、國民黨立委曾銘宗（左）是搶得新會期報到頭香的常勝軍。（圖／記者陳煥丞攝）