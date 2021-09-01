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高端登上CNBC　陳燦堅：我們疫苗的保護力不輸AZ、甚至更好

▲▼高端灣疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

▲高端灣疫苗總經理陳燦堅接受美國全國廣播公司商業頻道專訪。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

高端灣疫苗總經理陳燦堅昨(8/31)上午接受美國《CNBC全名：全國廣播公司商業頻道Consumer News and Business Channel》專訪，受訪時他表示高端做了很多臨床前試驗和臨床試驗，所有數據都發表在國際期刊上，除了是台灣總統蔡英文唯一最先接種的疫苗，上週也有超過 60萬人接種，強調高端的保護力不僅不亞於阿斯利康(AZ)，甚至更好！

國產自製高端疫苗自8月23日在台灣開打後，相較之前已施打的AZ、莫德納疫苗，高端引起的不良反應更少、更安全。除了日前世界衛生組織（WHO）召開疫苗會議，將高端疫苗(Medigen)列入其中；今日美國CNBC也特地越洋視訊專訪陳燦堅，探究高端疫苗的保護性和在台灣島內的施打情況。

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《CNBC》( 全名：全國廣播公司商業頻道Consumer News and Business Channel），隸屬於NBC環球集團下的新聞集團，除了美國版之外，還擁有其他許多本地化版本，分布在全球多個國家、地區，是全球重量級的財經新聞台之一。

《CNBC》主持人線上直播一開頭即表示，台灣總統蔡英文在第一天就接受了注射，看得出來對高端疫苗深具信心，同時他看到數據研究顯示，疫苗產生的抗體不低於AZ疫苗產生的抗體，希望這位國產疫苗推手，能再告訴大家多一點的相關資訊。

陳燦堅說明，全世界有幾種不同技術來生產COVID-19 疫苗，例如Moderna 和Pfizer的mRNA的技術、AZ的腺病毒、載體病毒技術，或是其他生產商的滅活或減毒全病毒，而高端使用的是叫次單位疫苗或者重組蛋白。

他強調，重組蛋白是一項經過數十年研究和使用的成熟技術，最常用的重組疫苗也稱為次單位疫苗，一般來說，次單位疫苗在誘導免疫反應方面較為溫和。例如，HBV（B型肝炎疫苗）、HPV子宮頸癌疫苗、五價疫苗和許多其他疫苗，而高端的棘蛋白技術是來自美國 NIH 授權。

陳燦堅告訴主持人，台灣很幸運的有很多不同類型的疫苗，上週已有超過 60萬人選擇接種高端，雖然出現幾例不幸的案例，但台灣CDC已有初步調查結果，死亡與疫苗接種的關聯性極低。

面對主持人進一步追問高端的接種率和能否適用兒童，陳燦堅自信的說：「他認為台灣人對高端是有信心的」。「而且，疫苗計劃通常由會成年人開始，證明是安全之後，就會去開放到年輕的群體。現在針對青少年族群的臨床試驗正在進行中，年齡在12~18歲之間。一旦臨床試驗完成並證明它是安全和良好的，高端疫苗就可以適用於青少年族群」。

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