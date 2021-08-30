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別錯過彼此！12星座「傲嬌反應」代表非常在乎你

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）▲12星座表面裝不在乎，其實心裡很在意對方。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

在感情世界裡，我們有時候都很要面子，或許對方一個退縮，就讓你不再主動，但也許對方，也是抱持著一樣的心情，你們很可能就這麽錯過，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果在乎對方，經常會出現以下幾種態度，一起來看看吧！

若你不找我，就準備一輩子失去我 
代表星座：牡羊、巨蟹、獅子、天蠍

他們愛面子的程度，超乎你想像，寧可就這樣錯過你，也不要自己的熱臉去貼你的冷屁股。

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牡羊如果在乎你，會時不時出現在你面前，但是如果你沒有給出一些回應，他們也就摸摸鼻子就放棄了，以為你對他們也沒有興趣。

巨蟹雖然不會明顯的表達愛意，但是他如果喜歡上你，他對你也會變得非常的主動，但如果你給出一些冷回應，他也就當作你沒興趣，安分地待在朋友的位置上不再找你。

獅子喜歡上你，會常常出現在你身邊，他願意先放低身段去靠近你，但如果他發現你對他沒有興趣、忽冷忽熱、欲擒故縱，那他可能會轉頭就走，因為他認為自己曾為你放低過身段，但你不再有回應，他也不會讓自己失去自尊。

天蠍的愛都是先用「試探」的方式靠近你，剛開始他可能會對你比較主動，想了解你對他是否有相同的意思，但如果這樣來來回回好幾次，你都不願意找他的話，他也不會為了這個不愛他的人，費盡心思。

若你不找我，我也會裝作不在乎你 
代表星座：雙子、天秤、射手、水瓶

他們最會的技能就是裝作不在乎，就算心裡再想對方，心裡再喜歡對方，他也會因為你的冷淡，選擇瀟灑離開，他會讓自己看起來豪不在乎的態度，讓你知道，就算沒有你，他也可以過得很好。

雙子和水瓶，這組星座表面看起來好像什麼都無所謂，其實他們的心裡很容易受傷，也許你的一句話，就可以影響他的心情，如果你對他不再主動，那麼他也會收起喜歡你的那顆心，寧可自己再痛再委屈，他也絕對不會找你。

射手和天秤，這組星座看起來好像對誰都不在乎，但他只要真的愛上你，可是比誰都還要認真，起初他可能還會低下頭去找你說說話，如果這時候還是等不到你的回應，他就會拍拍屁股走人了，看似不在乎，但他每天都在想自己做錯了什麼。

若你不找我，我也不會去找你 
代表星座：金牛、處女、魔羯、雙魚

他們很能忍耐，就算他心裡很喜歡你，你若是不願意主動，那他會更被動，不擅言詞的他們，冷淡起來也絕對不會輸給你。

如果你喜歡這組星座，就千萬不要用欲擒故縱這一招，如果有一天你不再主動找他們，他一開始可能會覺得很錯愕，但是他們會調適好自己的心態，覺得可能是彼此不夠合適，才會讓你想逃開。

如果喜歡這組星座，你就應該讓他感受到你對他的真心，他們喜歡穩定又恆溫的愛情，如果你忽冷忽熱，最後反而會變成他不想理你。

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