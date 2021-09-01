護理師PO文教長輩預約疫苗！竟遭警認定「散佈謠言」

▲高姓護理師PO文教長輩預約疫苗，卻被警方查水表。（示意圖／翻攝COVID-19公費疫苗預約平台）

記者陳羿妏／台北報導

高姓護理師今年7月6日於臉書PO文，向長輩宣導如何預約疫苗，豈料，她因提及「疾管署已經發現系統有bug」、「這是異常狀況」等內容，被警方認定是散佈謠言移送法辦。不過，台北簡易庭日前審理後，認為高女並無違法，裁定免罰，可抗告。

北市中正第二警分局移送內容指出，高女今年7月6日中午12時20分於臉書PO文寫道，「補充：以下是1922的回復：1.今天開放的是金馬澎試營運，疾管署已經發現系統有bug，讓其他地區的民眾預約成功，這是異常狀況。」警方認為高女散佈不實訊息，使不特定人瀏覽貼文，影響公共安寧，故依違反《社會秩序維護法》送辦。

高女坦承在上開時間發布貼文，但她表示，發文目的是在向長輩宣導，內容則是從手機上貼上去的。不過，法官調查發現，高女的貼文同時也提到「2.疾管署正在討論，今天已預約成功的，是當做虛擬預約，或是把這些全部取消，等正式可以預約再做一次。3.疾管署提醒，即便今天非金馬澎的民眾預約成功，在正式預約開始時，還是需要與1922確定是否已預約的登記仍然有效。60年次以前開放預約打疫苗 1922.gov.tw」並附上預約平台及預約方式照片。

法官認為，根據高女職業為護理師，以及客觀觀察貼文內容及照片，可得知高女主要是使人知悉預約平台可以預約施打疫苗意願，並無危害社會秩序安寧的真實惡意；此外，一般基層護理師並無直接管道即時查證，並擔保貼文內容的真實性，因此不能僅因政府事後的澄清訊息，就認定高女散佈謠言。

法官提到，移送機關沒有全部觀察貼文內容，只選擇性地把移送的內容做為截圖，再以政府澄清訊息作為佐證，明顯與《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共安寧」的成立要件不符，故裁定不罰，全案仍可抗告。