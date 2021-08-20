雙鐵中秋連假車票開搶！一晚「狂銷33萬張票」　往花東一票難求

▲台鐵中秋連假車票開賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

下個月就是中秋連假，台鐵、高鐵均於今日凌晨開賣連假車票，台鐵局表示，截至今日上午9時止，總計完成9萬2,741筆、13萬6,174張訂票。高鐵公司表示，截至今(20)日上午8:30止，總計訂位數達19.5萬餘張車票，加總起來雙鐵到今早約完成33.1萬張訂票。

高鐵公司表示，今日開放訂位後4分鐘即有6.3萬張車票完成訂位，至15分鐘後有15.2萬餘張車票完成訂位，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，系統運作一切正常。

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▲高鐵中秋連假車票開賣。（圖／記者李毓康攝）

台鐵局表示，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於8月22日上午9時重新釋出供民眾訂票。

台鐵局表示，9月17、18、20、21日東線6班實名制列車，將於8月21日零時起開放 110 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲台鐵提醒，完成訂票的旅客須於兩日內付款取票。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

9月17日10時至9月18日17時，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往臺北方向

9月21日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

9月17日17時至9月18日11時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

9月21日7時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各時段自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各時段自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號，各日期及車次尚有餘票。