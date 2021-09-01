「斯卡羅」爆紅再現多語台灣　民進黨立委齊籲好片要行銷國際

▲民進黨立委舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

公視歷史旗艦台劇「斯卡羅」開播，引發高度關注，民進黨立委林宜瑾、林楚茵等人1日舉行記者會，呼籲文化部應持續鼓勵有歷史觀、世界觀的創作，協助台灣好片行銷國際；文化內容策進院董事長丁曉菁表示，期盼未來能像英國BBC、日本NHK一樣，以商業力量，輸出台灣的歷史文化戲劇。

民進黨立委林宜瑾、林楚茵、伍麗華、黃國書、許智傑今天上午舉行「追劇『斯卡羅』然後呢？新會期文化政策新挑戰」記者會，呼籲文化部、文策院應該協助優質戲劇開拓握外銷管道，讓包括「斯卡羅」、「俗女養成記」、「國際橋牌社」等優秀作品，可以帶著「台灣」這個品牌走向國際。

林宜瑾說，「斯卡羅」戲劇呈現「多語台灣」面貌，提醒著國人這塊土地上文化、語言的多元，母語傳承與文化的存續息息相關，「母語一但斷掉、文化就滅」，但近年母語流失速度之快，須要積極復振，新會期她將聚焦監督明年上路的國民基本教育各階段國家語言部定課程，以及是否成立專責單位「國家語言研究發展中心」等議題。

伍麗華表示，她是魯凱族、排灣族的原住民，2018年立法院三讀通過《國家語言發展法》，象徵台灣社會要邁向族群主流化，對於原住民族是別具意義，「斯卡羅」最精彩的部分，在於能在一齣劇中看見道地的排灣語、客語、閩語、華語、英語，同時也提醒觀影者，「只有學會如何尊重在地的聲音，多元且平等才可能發生」。

黃國書談及，文化部應延續「CCC創作集」的精神，協助創作者跟研究者合作，持續鼓勵有歷史觀、世界觀的創作，同時讓優秀的影視音作品能傳承文化，以及台灣日漸消失的各種母語，例如「斯卡羅」、原住民族歌手阿爆、桑布伊的音樂等，文化部的角色除經費補助之外，更應跨部會跟原民會、客委會、教育部協力共同推廣。

林楚茵補充，台灣擁有最好的華語自由創作環境，過去也曾透過「流星花園」等劇風靡全亞洲，但近年優秀的戲劇作品「俗女養成記」、「國際橋牌社」都遇到同樣的困境，拍完以後，苦無對外展銷管道，建議文化部及文策院應協助創作者向外推銷作品，希望政府在協助創作者談判的時候，不要只想到補助，而是應該思考如何讓這些戲劇作品，帶著台灣品牌走向國際。

許智傑說，「斯卡羅」這麼優良的戲劇作品，應該能創造出更多的附加價值，並讓更多國人認識屬於台灣的文化、歷史與故事，建議文策院要用商業的觀念，提出更新穎的作為，例如推出互動式遊戲，讓原創劇本更具延展性，或者效法日劇推出多元周邊商品，創造商機與討論話題，也可以推出追劇旅遊行程，為國旅市場帶來新氣象。

對於民進黨立委呼籲，丁曉菁表示，現在「文化國家隊」的雛型已經成形了，唯有讓文化產業化，才有可能發揮國際影響力，「一切事情進展，其實比外界看到的還要快速」，以「斯卡羅」這部歷史時代劇為例，已在文化部、文策院、公視分進合擊下，讓市場投資人對它有更多好奇，期盼未來也能像英國BBC、日本NHK等國家一樣，以商業力量，輸出台灣的歷史文化戲劇。

文化部影視及流行音樂發展司司長曾金滿回應，今年前瞻計畫中，文化部與原民會合作，針對原住民重大歷史事件做田野調查和歷史紀錄，讓各界都可以知道台灣的歷史，未來也會規劃部落巡迴播出、座談，現在TaiwanPlus（Taiwan+）已於8月30日開播，期盼藉此讓外界更認識台灣的文化、優質的戲劇，未來製作執行團隊也會尋找更多台灣的故事，向國際推播。