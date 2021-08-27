林楚茵爆募資平台「疊疊鍋」詐騙　1659人贊助350萬元石沈大海

▲民進黨立委林楚茵踢爆知名募資平台又出現詐騙案例。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

群募平台爭議四起，民進黨立委林楚茵27日舉行記者會揭露，知名群眾募資平台嘖嘖又爆出詐騙案例，有民眾2019年在贊助平台參與「疊疊鍋」募資，原訂去年3月就要出貨，但至今1659位贊助人仍未收到產品，高達350萬贊助金額石沈大海。行政院消保處副處長吳政學說，這是典型的「假募資、真電商」案例，應該將募資平台視為電商平台，對消費者提出履約保證，並建立消費爭議處理機制。

林楚茵今天舉行「募資平台恐成詐騙溫床？經濟部莫再縱容！」記者會，表示近年募資平台相關申訴每年增加，從2019年27件、2020年536件，成長到2021年1至7月就有203件，呼籲經濟部應對募資平台上的實質買賣行為作出合理規範。

溫姓陳情人會中控訴，2019年在嘖嘖參與「收納疊疊鍋」贊助後，原訂2020年3月出貨，至今1659位贊助人仍未收到產品，高達350萬的贊助金額就此石沈大海，許多贊助人因遲遲收不到貨而要求退款，但募資平台卻以保護個資為由，拒絕提供提案人的聯繫管道，讓贊助人求償無門。

林楚茵批評，贊助平台是把自己當成廣告商、佈告欄，允許詐騙集團到平台上登廣吿，把大家的錢騙走，是不是幫助詐騙集團的「幫助犯」？經濟部遲遲不願面對「名為募資、實為買賣」的交易行為，同時還讓募資平台藉由提案抽成獲利，卻在發生爭議時可以鑽法律漏洞，利用免責條款卸責。

對此，吳政學表示，這個案子是典型的「假募資、真電商」，現在募資平台上面什麼都賣，儼然已經是電商平台，此案已由新北市消保處進行調查中，倘若該廠商根本沒有在生產，將以《刑法》第339條詐欺罪交付檢調偵辦，另也建議消費者可向信用卡方申請未收到貨、列爭議款項退刷。

吳政學並指，募資平台的爭議層出不窮，建議經濟部要求平台把關提案內容，不能什麼阿貓阿狗都可以上去賣東西，並應提出履約保證，讓拿不到贊助產品的消費者可以收回部分款項，且也應該比照電商建立消費爭議處理機制，「應該把募資平台當作電商平台」。

經濟部商業司專門委員蕭旭東表示，如果消保處認為是募資是消費行為，商業司已有定型化契約規範可供遵循，「募資平台提供服務也是消費關係，不可以用一個霸王條款就忽視他的履約義務。」

▲陳情人從2019年參與募資，到現在都沒收到產品。（圖／林楚茵國會辦公室提供）