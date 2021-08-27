接種高端「被提1要求」　他打完心跳加速！網見對話笑了：公然放閃

▲原PO曬出對話紀錄，讓大票網友被閃瞎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

國產高端疫苗自23日開打，截至26日上午10點，全台已施打35萬1482劑。就有網友發文表示，他的另一半得知自己要接種高端後，居然要他每1小時就傳一次訊息，確保安全無虞。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都回應，「好可愛的對話」、「好幸福啊」。

這名網友26日下午在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他跟另一半說自己隔天要接種高端，想不到對方反應竟超浮誇，「她聽到後說，打完1個小時要傳一通訊息給她。」

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▲原PO接種高端疫苗。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

從原PO貼出的對話紀錄可見，女方除了要求原PO每小時要傳訊息給自己，還說「1小時半內沒消息，我會傳給你」、「10分鐘內沒回我，我就會飆回家」。雖然女方只傳了短短幾句話，但她對原PO的擔心與在乎之情，顯而易見。

事後原PO也補充說道，他稍早已經把手臂獻給高端了，「目前心跳有點快！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這是放閃」、「她很愛你」、「這是公然放閃」、「打了啊！沒事！而且真的很多人去打啊」、「很好啊，她很關心你」、「她應該是想看高端傳說中的副作用『堅硬』程度吧」、「我打完疫苗時，我的家人也都叫我傳訊息給他們」、「真的任何疫苗都會擔心啊！正常」。