查到走私不算成果　蘇貞昌要海關拿出方法遏止走私

▲蘇貞昌視察台北港貨物通關作業流程。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

非洲豬瘟走私問題嚴重，行政院長蘇貞昌31日到台北港視察貨物通關作業流程。蘇表示，政府全力支援，要人給人、要錢給錢、要機具給機具，關務署務必要找到破口的問題所在，並拿出解決方法，「請你們找出方法在哪裡」。

「我不是來講好聽話、場面話。」蘇貞昌說，非洲豬瘟豬肉走私入台導致破口，國國警察、移民署查了6000多場，「就是從這裡有破口讓大家增加負擔」；但蘇強調，不是因為這樣就要指責海關、關務署，而是要一起找方法守住國門。

蘇貞昌表示，關務的業務量因為疫情關係倍增，政府全力支援財力、人力和所需機具，「要人給人、要錢給錢，到底問題出在哪裡？就出在方法」；蘇對關務署表示，你們的任務就是要找出方法在哪裡。

關務署簡報時提及，海關有經過核准設立的3家業者，蘇貞昌表示，業者擔心生意不好而不敢通報，「為何不把它整個撤照？看式生意不好還是撤照比較嚴重？」，要獎勵誠實、制裁不法。

另外，關務署簡報時提及，8月23日、24日查獲2起不法走私肉品案；對此，蘇貞昌仍不甚滿意，「這不叫成果，如果這樣，代表走私很多」，成果應該是從來沒有人走私進來。

蘇貞昌表示，2019年上任後去視察桃園機場，當時關務署擺出許多「成果」，稱是抽檢30%的結果，「這表示每天有2倍的量進來，因為還有70%沒有抽查」，因此這才下令100%抽查。

最後蘇貞昌說，查到這些很感謝也很肯定，也因為這幾天加強查緝，攔下這些非法的肉品，「這是很好的成果，我很肯定」，但最好的成果不是查到多少，最好的成果是遏止走私才叫做成果。