北市松江路郵局有確診者足跡　今緊急停業清消一天

新北市62歲的洪姓男子今年5月下旬因確診入住雙和醫院，不料洪男卻情緒失控持刀揮砍3名護理師，案發後檢警火速偵結，並依殺人未遂、對醫事人員以強暴之方法防害其執行救護業務等罪嫌提起公訴；遭到羈押的洪嫌日前為求交保，還一度辯稱「在病房看到鬼」才會激動傷人，因此遭檢警駁斥，洪嫌承受訴訟壓力，倘若交保「出來可能會一直看到鬼」，因此請求延押。對此，新北地院日前裁定洪嫌延長羈押2個月。