北市松江路郵局有確診者足跡　今緊急停業清消一天

▲台北松江路郵局出現確診者足跡，今天緊急停業。（圖／翻攝google maps）
記者許維寧／台北報導
台北松江路郵局（台北55支）於今天（8/30）傳出確診者足跡。中華郵政表示，今天上午已經收到台北市政府衛生局函文，要求全面清消。
中華郵政表示，依照規定，今天位於松江路366號的台北55支已經提早閉門，於今天下午14時至明天全天停止營業，執行內部消毒後將待24小時後對外開放，預計於9月1日恢復正常營業。其確診個案相關疫調、案號則由台北市政府公布說明為主。
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▲台北松江路郵局出現確診者足跡，今天緊急停業。（圖／翻攝google maps）
記者許維寧／台北報導
台北松江路郵局（台北55支）於今天（8/30）傳出確診者足跡。中華郵政表示，今天上午已經收到台北市政府衛生局函文，要求全面清消。
中華郵政表示，依照規定，今天位於松江路366號的台北55支已經提早閉門，於今天下午14時至明天全天停止營業，執行內部消毒後將待24小時後對外開放，預計於9月1日恢復正常營業。其確診個案相關疫調、案號則由台北市政府公布說明為主。
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