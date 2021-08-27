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詐騙包裹「暗黑名單」瘋傳！她2關鍵警世　網怕爆：真的要注意

▲現在詐騙包裹猖獗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲現在詐騙包裹猖獗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

受到疫情影響，電商業績大好，而詐騙集團就逮到機會，利用超商取貨進行詐騙。一名女網友發文警世，同時也轉PO「一串暗黑名單」，引起熱烈回響，不少人傻眼直呼，千萬要小心別上當。

女網友在「爆廢公社公開版」提到，「注意購買商品、還有取貨時都要小心！最近很多詐騙集團會用你的個資，把包裹寄到超商，領貨時一定要先查看，是不是自己購買的商品。」

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不僅如此，她也轉貼出一張名單，提醒道「一律要提高警覺，不要被騙，不過那些名單只是物流，並非一定就是詐騙，只是機率比較高，取貨時還是要看是不是自己訂的商品。」

▲現在詐騙包裹猖獗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲上面出現不少物流公司，不代表就是詐騙，只是名稱曾經遭利用過，被網友列進名單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

最後，名單上面也強調，只要包裹上有「代寄」或任何廠商名稱為「非賣家」，都要特別注意。對此，網友們紛紛回應，「我還真的收到過，根本沒訂東西」、「這文章已經被轉貼很多次了，但是會被騙的人應該都不會看到這篇」。

另外，不少人看到熟悉的包裹公司，直言「圓通不一定是詐騙吧，很多蝦皮對岸都走圓通」、「圓通是蝦皮海外送7-11的包裹公司吧」、「圓通不一定是詐騙唷」。對此，原po解釋，「可能有人被騙才會入單，所以包裹要付錢時，還是要看清楚是不是自己訂的，畢竟圓通只是物流。」

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關鍵字：

詐騙包裹包裹警世詐騙暗黑名單超商

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