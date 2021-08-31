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終於等到！為五倍券備戰　郵局窗口最快9／4打疫苗

▲▼民眾至郵局領紓困補助及衛生人員清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲中華郵政窗口人員九月將安排接種，以利十月發放振興五倍券。（圖／記者許靖騏攝

記者許維寧／台北報導

中華郵政去年協助發放振興三倍券，五倍券預計10月登場，但中華郵政外勤已經於今年7月間陸續接種疫苗，同樣於第一線面對民眾的窗口同仁卻遲遲無法接種。中華郵政副總經理郭純陽今（8/31）表示，郵局窗口、行政、志工等預計安排於九月接種疫苗，將於9月4日至9月14日由地方郵局辦理，預計將有AZ、高端甚至BNT等選擇，但實際接種品項將由指揮中心安排。

振興五倍券預計於今年10月開跑，台灣郵政產業工會日前力促讓第一線窗口同仁接種疫苗，副總經理郭純陽今表示，今年7月郵務人員、郵件處理人員約一萬多人已經完成疫苗第一劑接種，今年10月為配合五倍券發放，日前已經和交通部爭取並轉知指揮中心，已經獲得正面回覆。

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郭純陽說，郵局窗口、行政、志工以及勞動部安心上工人員，預計約5500人左右，將安排於9月接種疫苗，於9月4日至9月14日由地方郵局為窗口人員辦理。

郭純陽表示，按照目前疫苗的數量，郵局窗口人員可接種的品項應為國產高端、AZ疫苗，近日BNT將到貨，也許選擇性可能再增加，但最終須由指揮中心統一公告，同時也會顧及同仁的意願和選擇權。站在中華郵政的立場，還是希望符合資格的同仁都去接種，保護自己才能保護他人。

另外，去年配合三倍券發放，中華郵政也推出綁定加碼優惠。去年新卡友持郵政VISA金融卡綁定數位振興3倍券，即可加送500元，若於期間累積消費滿3000便可再加送300，最高可享800元回饋。

至於郵局今年是否會再推出加碼活動？郭純陽表示，「今年回饋會往上調，屆時再對外公告。」

►簡單一招，讓拖地不費力

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