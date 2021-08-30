　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲張姓郵局業務員向客戶稱保單「一次繳清，可享優惠」，將6億多元保費拿去投資遭判刑，日前再判賠償1.4億。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者陳羿妏／基隆報導

瑞芳郵局張姓女業務員為提高保單銷售量，2010年至2017年間私下以「一次繳清6年保費，可享4%優惠」的方式說服客戶，成交887件保單，共6億多元，再將保費納入自己口袋，逐月幫客戶代繳，默默吞掉2.5億。事後張女因投資失利，無法支付後續保費，遭民眾舉發，全案曝光。張女除了被依違反《銀行法》判刑10年，並賠償中華郵政5000萬，法院日前再判張女賠中華郵政1億4344萬7468元，可上訴。

判決指出，張女2009年起於瑞芳郵局擔任壽險業務經辦員期間，私下承諾保戶稱「一次繳清100萬元，可享4%年息，6年的利息共計24萬元，將再額外贈送1萬元保額，6年後可領回125萬元」、「僅繳76萬元，就無須照規定繳保費，期滿後可領回100萬元」，藉此吸引許多民眾向她投保。孰料，張女招攬成功後，竟擅自塗改保單上的保險金額、繳費日期，以及手寫「躉繳」字樣，使客戶信任能一次繳清享優惠，而投保、開設帳戶。

張女收到繳費金額後，並未存入保戶的郵局帳戶裡，而是放進丈夫、子女、小叔、小姑等8人的帳戶裡，還另作投資，直到她投資失利後，無法繳出後續客戶保費，2017年6月19日才遭民眾檢舉。郵局政風處調查後發現，張女招攬的「一次繳清」保單共887件，共6億2427萬8615元，原應繳回郵局的金額6億2427萬8615元，結果張女僅繳3億7306萬4318元，讓郵局損失至少一半以上的金額，還陷入錯誤，給付張女佣金198萬7517元。

中華郵政2017年6月29日解除張女職務後，同年7月3日郵局政風處人員也陪同張女前往法務部廉政署自首，事後檢方依法起訴。刑事部份，張女被依違反《銀行法》判刑10年，另外，事件爆發後，中華郵政因向保戶解約有所損失，也向張女提起民事賠償訴訟。

2019年間，中華郵政主張，其受有2148萬6847元之損害，暫時先向張女及其8名家人連帶求償5000萬元賠償，而法院審理後，認定無證據顯示，8名家人明知張女犯法還提供帳戶，難認有過失，但張女行為已造成中華郵政名譽受損、受金管會裁罰，因此判張女賠5000萬。

2020年間，中華郵政再提告，主張面臨保戶的求償而有所損害，要求張女賠償2億5094萬9097元。不過，張女卻辯稱，郵局早在2013年就知道她的行為，且損害賠償請求權已超過時效，而即便時效未過，中華郵政的求償金額應扣除先前求償5000萬、繳回郵局的4920萬1752以及財產強制執行的829萬9877元，因此差額應為1億4344萬7468元。

法官根據報告書發現，2013年、2016年分別有保戶向瑞芳郵局及客服中心客訴，但當時並未上報查明，直到2017年中華郵政公司才深入調查全案、製作報告書，而郵政公司欠缺司法權，難以查明全案樣貌，故移請司法機關調查；由此可知，中華郵政查案報告書僅「略知」張女的侵權行為，時效期間便無從算起，難認訴訟時效有超過2年。

對此，法官認定依法中華郵政確實能求償2億5094萬9097元，然而，該金額必須扣除先前求償過的5000萬，以及楊女繳回郵局的4920萬1752元、財產強制執行的829萬9877元，因此張女應賠中華郵政1億4344萬7468元，全案仍可上訴。

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
咳喘以為確診⋯驗出染愛滋！　26歲男：長期以性愛抵吃住
樂團男主唱遭起訴宣布退團　謝和弦：XX錯了嗎？
兄弟象王光輝癌逝　一次關鍵代打成 「萬人迷」
5歲童火化嘸家屬！骨頭異常發黑　禮儀師揭殘酷真相
AirPods Pro超狂特價！　搶到現省2千元
色鬼GG真的GG！拖儀隊正妹進草叢性侵　遭咬舌踢要害
帶家人吃燒烤「隔天爆13本土」　台北哥悔：人超多又無梅花座
獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：別把人民當白老鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：不要把人民當白老鼠　　

榔頭殺妻後輕生！高雄雙屍相驗　兄弟悲奔殯儀館「摘榕樹葉避煞」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

獨／堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒：不要把人民當白老鼠　　

榔頭殺妻後輕生！高雄雙屍相驗　兄弟悲奔殯儀館「摘榕樹葉避煞」

謝承均節目告白曾莞婷！　她驚訝摀住嘴：等好久終於開口了

高市停車場立體化有商機　聯上斥23億打造「停35」　

59歲楊紫瓊穿「台牌夏姿」登倫敦紅毯　黑白配狀態好驚艷

王光輝提攜彭政閔被罵還罰錢　恰恰：失去很好前輩

未完成的約定！二代象王金勇不捨王光輝病逝　「謝謝你老大」

兄弟隊粉專湧象迷　支持王光輝26號球衣永久退休

288萬人要打BNT　「AZ＋莫德納」減230萬人、高端施打意願變化曝

LOL角色轉像素風成考題　老玩家一眼辯出直呼：打太多LOL了

小7咖啡、星巴克、迷客夏、貢茶11大飲品　60款30萬杯1元起暢飲

謝淑薇女雙世界排名維持第2、女單81位　詹家姊妹排第20

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

信義區撿屍醉女拖進草叢　男大生下場曝

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

更多熱門

相關新聞

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演」心寒原因曝

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演」心寒原因曝

去年振興三倍券兌換作業直到今年三月底才剛完成，行政院振興五倍券政策十月初又將上路，中華郵政產業工會副理事長黃柏維指出，在內勤人員仍未列為優先疫苗施打對象前提下，現在又得冒著染疫風險去處理排隊領券和兌券工作，反觀經濟部旗下的員工協助票券包裝，卻優先施打國際疫苗，讓人感慨國營事業也分親疏。

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

中華郵政關懷獨居長者　嘉義郵局捐贈營養品

中華郵政關懷獨居長者　嘉義郵局捐贈營養品

分裝五倍券可打AZ和莫德納　郵局卻被大小眼！工會怒發聲明

分裝五倍券可打AZ和莫德納　郵局卻被大小眼！工會怒發聲明

銀行郵局公務員CP值哪個高？神人選它

銀行郵局公務員CP值哪個高？神人選它

關鍵字：

郵局女業務吸金中華郵政客戶保費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

快訊／新北爆群聚　板橋大遠百1688名員工快篩結果出爐

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面