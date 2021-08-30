吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

▲張姓郵局業務員向客戶稱保單「一次繳清，可享優惠」，將6億多元保費拿去投資遭判刑，日前再判賠償1.4億。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者陳羿妏／基隆報導

瑞芳郵局張姓女業務員為提高保單銷售量，2010年至2017年間私下以「一次繳清6年保費，可享4%優惠」的方式說服客戶，成交887件保單，共6億多元，再將保費納入自己口袋，逐月幫客戶代繳，默默吞掉2.5億。事後張女因投資失利，無法支付後續保費，遭民眾舉發，全案曝光。張女除了被依違反《銀行法》判刑10年，並賠償中華郵政5000萬，法院日前再判張女賠中華郵政1億4344萬7468元，可上訴。

判決指出，張女2009年起於瑞芳郵局擔任壽險業務經辦員期間，私下承諾保戶稱「一次繳清100萬元，可享4%年息，6年的利息共計24萬元，將再額外贈送1萬元保額，6年後可領回125萬元」、「僅繳76萬元，就無須照規定繳保費，期滿後可領回100萬元」，藉此吸引許多民眾向她投保。孰料，張女招攬成功後，竟擅自塗改保單上的保險金額、繳費日期，以及手寫「躉繳」字樣，使客戶信任能一次繳清享優惠，而投保、開設帳戶。

張女收到繳費金額後，並未存入保戶的郵局帳戶裡，而是放進丈夫、子女、小叔、小姑等8人的帳戶裡，還另作投資，直到她投資失利後，無法繳出後續客戶保費，2017年6月19日才遭民眾檢舉。郵局政風處調查後發現，張女招攬的「一次繳清」保單共887件，共6億2427萬8615元，原應繳回郵局的金額6億2427萬8615元，結果張女僅繳3億7306萬4318元，讓郵局損失至少一半以上的金額，還陷入錯誤，給付張女佣金198萬7517元。

中華郵政2017年6月29日解除張女職務後，同年7月3日郵局政風處人員也陪同張女前往法務部廉政署自首，事後檢方依法起訴。刑事部份，張女被依違反《銀行法》判刑10年，另外，事件爆發後，中華郵政因向保戶解約有所損失，也向張女提起民事賠償訴訟。

2019年間，中華郵政主張，其受有2148萬6847元之損害，暫時先向張女及其8名家人連帶求償5000萬元賠償，而法院審理後，認定無證據顯示，8名家人明知張女犯法還提供帳戶，難認有過失，但張女行為已造成中華郵政名譽受損、受金管會裁罰，因此判張女賠5000萬。



2020年間，中華郵政再提告，主張面臨保戶的求償而有所損害，要求張女賠償2億5094萬9097元。不過，張女卻辯稱，郵局早在2013年就知道她的行為，且損害賠償請求權已超過時效，而即便時效未過，中華郵政的求償金額應扣除先前求償5000萬、繳回郵局的4920萬1752以及財產強制執行的829萬9877元，因此差額應為1億4344萬7468元。

法官根據報告書發現，2013年、2016年分別有保戶向瑞芳郵局及客服中心客訴，但當時並未上報查明，直到2017年中華郵政公司才深入調查全案、製作報告書，而郵政公司欠缺司法權，難以查明全案樣貌，故移請司法機關調查；由此可知，中華郵政查案報告書僅「略知」張女的侵權行為，時效期間便無從算起，難認訴訟時效有超過2年。

對此，法官認定依法中華郵政確實能求償2億5094萬9097元，然而，該金額必須扣除先前求償過的5000萬，以及楊女繳回郵局的4920萬1752元、財產強制執行的829萬9877元，因此張女應賠中華郵政1億4344萬7468元，全案仍可上訴。