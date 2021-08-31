他挑戰「農曆七月」夜游…下水5分鐘詭異消失　網：連求救聲都沒

▲雷森接受匿名挑戰，在農曆七月下水夜游。（圖／翻攝自YouTube／Sgfollowsall）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名男子日前在臉書接受匿名網友挑戰，在農曆七月「鬼門開」晚上游泳橫渡新加坡河。這名男子接受挑戰後就在臉書開直播，沒想到他才下水不到5分鐘，整個人就消失在漆黑的河面上，幫忙錄影的友人嚇得報案後，才在水深3公尺處找到男子的遺體。

根據《聯合早報》報導，現年45歲的印度裔男子雷森（Raysan Ace）27日接受匿名網友挑戰，在泊船碼頭（Boat Quay）旁直播農曆7月晚上泳渡新加坡河。當時有人拿著手機在臉書直播，雷森先是脫掉上衣對著鏡頭說，他願意接受這項挑戰，並一步步地走入河裡，接著緩慢地向河的對岸游去。

▲▼雷森下水5分鐘就消失在水面上。（圖／翻攝自YouTube／Sgfollowsall）



起初黑暗的河面上還能看到雷森游泳濺起的水花，但是在直播開始短短5分鐘後，雷森就直接在河上消失，完全不見蹤影。他的朋友嚇得立刻報警，而當地救難隊在晚間8時40分左右接獲通知抵達，最後由動災難拯救隊（DART）潛水員在距離河岸60公尺、水深3公尺的地方找到雷森，但他早已失去呼吸心跳。

事實上雷森常常進行各種靈異挑戰，他兩個星期前才挑戰在知名的鬧鬼景點獨自過夜，上傳至Youtube的影片也吸引超過23萬人觀看。而挑戰夜游喪命也讓網友大嘆不值得，「可能是水太冷、身體不適，他連呼救的聲音都沒有，甚至身上沒有任何警示燈就游出去，為了這種挑戰，真的值得嗎？」

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