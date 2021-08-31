少年「注射水銀」想變X戰警！傷口直接潰爛　專家傻眼：智商沒問題

▲少年朝手臂注射水銀導致傷口潰爛。（圖／翻攝自NCBI）



記者張方瑀／綜合報導

許多孩童看完超級英雄電影後，也許都會幻想自己有一天也能成為替社會伸張正義的英雄，而印度一名15歲少年還真的異想天開，直接將水銀注射進自己體內，希望能夠變成X戰警，結果卻讓傷口潰爛無法癒合；他甚至向醫生坦承，自己曾讓蜘蛛咬傷手臂，希望能藉此成為蜘蛛人。

根據《每日星報》報導，美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）在一份最新報告中指出，印度一名15歲少年手臂上有多個無法癒合的潰爛傷口，就醫後才向醫生坦承，他是為了想變成X戰警中的英雄角色「水銀」（Mercury），才會嘗試將溫度計裡面的水銀打到身體裡面。

報告中還指出，這名少年除了想變成X戰警之外，也曾想嘗試變成蜘蛛人，「他曾多次讓蜘蛛咬傷自己，令人驚訝的是，他沒有其他精神問題，智商也很正常。」

報告也提到，少年注射水銀時很幸運地避開主要血管，所以沒有造成更大的傷害，不過潰爛的傷口可能需要切除，並接受皮膚移植。研究報告總結，「患者沒有出現慢性中毒的臨床症狀，證明皮下注射水銀（汞）所造成的的全身毒性風險較低。」

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