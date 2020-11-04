前董事長美國墜機亡！台灣最大包機「飛特立」內鬼主管疑帶槍投靠

▲飛特立前董座楊宿智過世後，一度傳出經營團隊內鬥，如今更發生疑似高階主管帶槍投靠新公司弊端。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台灣最大私人包機公司「飛特立航空」，前董事長楊宿智去年在美國墜機身亡後，傳出接手經營團隊內鬥疑雲，飛特立懷疑公司營運機密被高階主管帶到其他公司，涉嫌違反營業秘密、背信等罪，檢警日前已約談飛特立前總監林立平，訊後30萬元交保，4日再搜索約談前執行董事張永興、前業務主管温宗羚，晚間訊後各以30萬元交保。

▲飛特立航空前執行董事張永興因涉背信等罪嫌遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

飛特立前董事長楊宿智從小就有飛行夢想，曾4度字架飛機環遊世界，2010年創立飛特立航空，迅速成長為台灣最大商務包機、醫療專機團隊，但在2019年6月18日卻傳出在美國墜機身亡，同年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理，後來因為公司財務處理爭議，董事長改選換人。

但是新的經營團隊上任後發現，原有團隊陸續離職，而且多名高階幹部都投靠另1間新開的對手公司，飛特立公司懷疑，這些高階幹部疑似將公司營運資料等公司機密帶走，涉嫌背信等罪，因而提告。

▲飛特立航空前業務主管温宗羚訊後30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署3月間首度指揮台北市刑大搜索約談，當時已離職的飛特立總監兼發言人林立平訊後依背信等罪，30萬元交保，檢警持續比對相關查扣資料後，認為有必要進一步釐清，4日再度搜索林等人任職的新公司等地，並約談林女、飛特立前執行執行董事張永興、前業務主管温宗羚，以及新公司的負責人到案，訊後張、温各以30萬元交保，林女和新公司負責人均請回。

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