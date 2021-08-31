無米樂「牛牛」誤食農藥走了　文林伯慟：足不甘...

▲無米樂三寶之一文林伯的愛牛─牛牛傳出誤食農藥死亡。（圖／翻攝李小胖影片）



記者林悅／台南報導

台南市後璧區後廍村無米樂三寶之一「文林伯」，為無米樂社區唯一飼養農耕牛的人，老牛與文林伯的感情甚好，除了下田耕作之外，常常會於社區中看到文林伯帶著老牛散步的畫面，就像老朋友般令人感到溫馨，但卻傳出老牛因誤食農藥身亡，令人不勝唏噓。

文林伯的老牛「走了」，消息傳出，令無米樂社區的展民及網友感到難過，因為，老牛與無米樂三寶之一的「文林伯」感情甚好，文林伯與老牛除下田耕作之外，常常會在社區散步的畫面，人牛之間就像老朋友一樣，雖然不能像好友一樣交談，但人牛之間的長久情誼，已經不用言語就能溝通，心領神會。在無米樂紀錄片中，可以看出農人樂天知命與老牛的一步一腳印踏實的態度，也讓很多人獲得啟示。

但31日清晨卻傳出不幸消息，83歲文林伯前往牛棚準備牽牛外出時，突然發現牛不見了，轉到旁邊的倉庫發現牛倒臥地上抽慉，趕緊通知住在鄰近侯伯里的女兒通知獸醫前來看，發現牛隻口吐白沫，研判老牛可能誤食倉庫內1包已破掉的劇毒農藥托福松，雖然獸醫馬上施打2劑解毒針，但老牛仍回天乏術。

據了解，「牛牛」後事目前由文林伯忍痛處理中，文林伯更是一度哽咽「足不甘阿...」，而牛牛也將葬在黃家農地，希望牛牛可以一路好走。

牛牛近年除參與無米樂社區各項活動，是許多遊客記憶中的一部分，還在公視電視劇《斯卡羅》演出。

▲▼文林伯的愛牛─牛牛誤食農藥死亡。（圖／翻攝李小胖影片）

