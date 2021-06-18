快訊／桃園大溪板模工廠大火　警消現場搶救！初判廢棄物引發火勢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區員林路上1家板模工廠18日下午傳出大火，桃園市消防局派出大批消防人員前往灌救，大溪警分局也派員在現場管制人員進出，因現場風勢強勁，火勢蔓延迅速，板模工廠大火延燒濃煙數公里外都看得到，消防局初步研判起火點可能是廢棄物延燒，經過1個多小時灌救，大火在下午4時41分被撲滅，至於起火原因將由消防局火調科人員鑑識釐清。

▲桃園市大溪區1家板模工廠18日下午發生大火，消防人員正撲救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區1家板模工廠18日下午發生大火，現場濃煙竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，起火工廠位於大溪區員林路二段382巷78弄後板模工廠，消防局第四大隊圳頂分隊在下午2時48分接獲報案，派出22輛消防車、59名警消前往灌救，起火現場堆置是廢棄物，但因現場風勢強勁導致延燒迅速，現場竄出濃煙5公里外都看得見；大溪警分局三元派出所也派出警力在火場四周警戒，管制人員進出，協助警消人員灌救火勢。

▲桃園市大溪區1家板模工廠18日下午發生大火，警消在現場灌救大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局說，現場燃燒是廠房堆積廢棄物，並無危險物品，消防人員在廠區四周架起水線灌救，直至下午4時許已控制火勢，現場初步瞭解火場並無人員受困，消防人員在下午4時41分撲滅大火，至於真正起火原因，則有待消防局火調科鑑識釐清原因。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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