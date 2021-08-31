2公尺高「巨型稻」試種成功　袁隆平生前「禾下乘涼」夢或成真

▲2公尺高的巨型稻在重慶試種成功。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

15畝「巨型稻」在重慶大足區拾萬鎮長虹村試種成功，平均每蔸水稻植株可達2公尺左右，畝產可至80公斤以上。據了解，大陸「雜交水稻之父」袁隆平生前追求兩大夢想之一的「禾下乘涼夢」隨著「巨型稻」技術的突破，再度往前邁進一步。

▲巨型稻比一般人還要高，引起民眾好奇拍照打卡。（圖／CFP）

《中國經濟網》報導，大陸國家雜交水稻工程技術研究中心重慶分中心副主任陳楊樸表示，「巨型稻」株型高度是常規稻的兩倍，其葉挺色深，光合效率高，單穗最高實粒數達到500粒左右，不僅抗病、抗倒伏能力強，而且耐淹澇、耐鹽鹼，還能為植株帶來充分的營養，為水產、哺乳類動物遮陰避涼，提供最佳棲息場所。

袁隆平曾表示，「我做了一個夢，夢見我那個水稻長得比高粱還高，穗子比掃帚還長，穀粒有花生米那麼大。我跟我的助手就坐在那個稻穗下乘涼……。」外界分析，袁隆平一生從事雜交水稻研究，追求水稻超高產，「禾下乘涼夢」的本質是超高產，乘涼只是遊憩休閒的「副產品」。

據了解，在水稻培育研究中，抗倒力與水稻植株高度的平方成反比，也就是說，隨著水稻莖稈高度增長，其抗倒伏能力也會急速下降。因此，「巨型稻」要進入成功收成還得看成熟收穫前，飽滿的稻穗能否在風雨侵襲下「抗倒伏」。

大陸國家雜交水稻工程技術研究中心計畫在2022年繼續擴大「巨型稻」種植面積，同時在稻田裡發展「稻魚共生」試驗項目，幫助農民增產增收。

