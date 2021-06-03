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栽種一次可收割多年　陸「雲大107」水稻成功試收穫

▲「雲大107」水稻只需栽種一次便可連續收割兩季或越冬後收割幾年。（圖／翻攝央視）

▲「雲大107」水稻只需栽種一次便可連續收割兩季或越冬後收割幾年。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

雲南大學胡鳳益教授團隊培育的多年生稻「雲大107」 近日在雲南玉溪試驗示範地豐收。據了解，多年生稻是水稻創新育種模式，只需栽種一次便可連續收割兩季或越冬後收割幾年，其間不需再購種、育秧、犁田、耙田、插秧，減少了勞動力投入之餘，還可使產量保持相對穩定。

▲胡鳳益教授團隊研究多年生稻種植技術，成功培育出「雲大107」水稻。（圖／翻攝央視）

▲胡鳳益教授團隊研究多年生稻種植技術，成功培育出「雲大107」水稻。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，該項目在2021年開始在戛灑鎮開始大規模推廣應用，目前已種植超過500畝。經專家組實測驗收，「雲大107」早稻示範片的畝產量為615.6公斤，比鄰近非示範區畝產量高7.77%，取得了明顯的增產增收效果，具有較大的應用前景。

胡鳳益團隊近年走進哈尼族村寨，結合普通水稻的栽培方式，從育秧、栽插密度、施肥時期、施肥量、水肥管理、病蟲害防控、稻樁整理及越冬管理等關鍵技術環節進行講解，讓試驗示範片區的稻農快速瞭解和掌握多年生稻種植技術。

多年生稻「雲大107」在雲南玉溪市新平縣戛灑鎮試驗豐收後，將替紅河流域乾熱河谷稻區推廣應用和以哈尼梯田為主的千年稻作生產方式提供更多可選方案。

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