陸哀悼袁隆平！張庭逆風「直播賣貨」被戰爆　當場爆哭：每天好累

記者鄭思楠／綜合報導

「雜交水稻之父」獲得者袁隆平22日13點07分在湖南長沙逝世，享年91歲。大陸舉國哀悼，過百位明星發文懷念。然而，在這個特殊的日子裡，卻還是4名藝人因為一些令人反感的行為被出征。其中一名是張庭，她堅持在這一天直播帶貨，很多網友湧入她的直播間斥「1年賺幾十億（人民幣），賣慘有意思嗎 」，讓她氣到當場落淚。

據悉，張庭和林瑞陽近年淡出演藝圈，工作重心移往大陸後轉型微商教主，累積了300億（約台幣1260億元）身家。當天直播，張庭和工作人員先默哀1分鐘後，繼續直播帶貨，不少網友繼續留言呼籲停播，看到類似的言論越來越多，張庭似乎有些沉不住氣，突然反駁稱，「自己從早上6點一直工作到晚上9點多，連看女兒的時間都沒有，自己的工作已經非常辛苦了，」並且開始流淚。

這樣的舉動卻讓直播間的觀眾逆反情緒更加高漲，網友們紛紛表示既然累了，就下直播，讓她不要在這裡博取同情。從張庭開始流淚，直播間原本近15萬觀眾，很快就掉到只剩5萬觀眾。

看到彈幕上的冰火兩重天，之後長達十幾分鐘，張庭都沒有說話，只是坐在直播椅上，不斷用手指按著心臟，看起來似乎不太舒服的樣子。旁邊的助理趕緊繼續直播，她退到了後面背景的位置上，一直流淚、不斷用紙擦眼淚，而且哭得越來越大聲，還表示自己是對工作、對廠商的尊重，所以要繼續直播下去，也不希望網友再罵她了。

▲張庭直播間賣慘。（圖／翻攝自微博）

有網友分析認為，當天還有韓美娟、李佳琦等不少明星都有在進行直播賣東西，最終張庭直播間出現爭吵，問題還是出在張庭的態度上，賣慘自己工作辛苦、沒時間帶孩子，但是明星一場直播賺的可能比這些科研人員1年的薪資都多，這樣的賣慘大可不必。

除了張庭之外，還有一些明星的行為被灌爆。第二名是虞書欣，她的團隊花錢買了多條微博熱搜，來宣傳新歌，被連連質疑後，工作室才在下午3點零5分的時候表示道歉，但是大多數網友並不買帳。

第三名是井柏然，他在13點53分時發文，說自己睡前吃了兩盒炸雞、一板巧克力，腫醒了。這樣的內容在平時發沒什麼問題，但在這個節點，毫無意外被網友追著罵，井柏然發現情況不對，將這條內容刪除了。此外，第四名敗好感的明星是薇婭，5月22日下午，她也是發文悼念後立馬直播賣東西。

相對於以上四名翻車的明星，袁隆平去世，有更多明星以及官方平台做出了正確的選擇。湖南衛視停播《快樂大本營》，改播電影《袁隆平》非常圈粉，用行動表明了自己對於袁隆平離世的重視和緬懷。不少明星也都轉發悼念，像是李易峰、賈玲、周深、張藝興、迪麗熱巴等近百位明星都表示對袁隆平的懷念，非常自覺的在這一天停止了相關娛樂宣傳。